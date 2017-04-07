焦点：英国央行总裁卡尼呼吁退欧后的英国和欧盟相互承认银行业规定

路透伦敦4月7日 - 英国央行总裁卡尼周五呼吁，在英国退欧之后，英国和欧盟应就双方的银行银行业规定签署相互承认协议，以避免欧洲各地金融服务业受到冲击。

不过卡尼在对汤森路透伦敦办公室的演说中表示，英国央行及银行业者需要为没有达成协议的强硬退欧预做准备，并且要求所有在英国运营的跨境金融机构在7月14日之前告知英国央行他们将如何因应。

银行业者、包括许多来自美国及世界其他国家的银行，都利用欧盟“通行权”从伦敦为欧盟各地客户提供服务，而伦敦至今为区域最大的金融中心。

但一旦英国两年后退出这个单一市场，这样的安排势将划下句点，目前仍不清楚会用何种协议加以取代。

卡尼周五表示，全球金融体系面临“关键时刻”。各国政府必须在高标准的监管及尊重个别规定上做出抉择，否则将坐看全球贸易成本大增。

“英国退欧谈判结果如何，将是对负责可靠的金融全球化所作的一次检验，”他在汤森路透伦敦办公室发表讲话时说。

“因此欧盟和英国有很好的机会，在承诺最低程度的共同标准及开放监管合作的支持下，创造一个尊重彼此监管的有效体系，”他说。

他说，这个体系可藉由第三方评估及一个新的独立纠纷解决机制，予以强化。

但银行业者担心，英国和欧盟不会及时达成协议，目前正准备从伦敦撤出大量员工，德国和法国正力图吸引业者将岗位转移到本国的金融重镇。

知情人士向路透表示，汇丰、瑞银和摩根士丹利已决定在未来两年各从伦敦撤出1,000名员工。

卡尼表示，英国央行需要为最差结果做准备。而且就在他演讲期间，英国央行副总裁兼审慎监管局CEO伍兹(Sam Woods)发信给有跨境活动的金融企业，要求他们制定英退计划。

“我们当前的评估是，各企业的规划水准参差不齐，所定计划可能经不起最负面地潜在结果考验，比如说在英国退出欧盟时，并无退出或贸易协议可遵循，”伍兹称。

他并称，如果英国和欧盟不能达成协议，基于欧盟护照特权(passporting)在伦敦运营的欧洲银行业者应在英国设立独立资本化子公司，并直接接受英国央行监管。

英国央行之前表示，英国金融业占到所有欧盟金融服务获利的近四分之一，是欧盟金融服务出口的40%。在英国运营的358家银行中，有80家总部设于欧洲其他地区。

据英国央行数据，金融服务业占到英国经济产出的7%，不过据该行业游说者称，如果算上相关专业服务公司，占比达到了12%。(完)