焦点：英国央行总裁卡尼呼吁退欧后的英国和欧盟相互承认银行业规定

综述：中国火线回应穆迪调降中国评级 指其高估困难低估改革能力
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
路透伦敦4月7日 - 英国央行总裁卡尼周五呼吁，在英国退欧之后，英国和欧盟应就双方的银行银行业规定签署相互承认协议，以避免欧洲各地金融服务业受到冲击。
不过卡尼在对汤森路透伦敦办公室的演说中表示，英国央行及银行业者需要为没有达成协议的强硬退欧预做准备，并且要求所有在英国运营的跨境金融机构在7月14日之前告知英国央行他们将如何因应。
银行业者、包括许多来自美国及世界其他国家的银行，都利用欧盟“通行权”从伦敦为欧盟各地客户提供服务，而伦敦至今为区域最大的金融中心。
但一旦英国两年后退出这个单一市场，这样的安排势将划下句点，目前仍不清楚会用何种协议加以取代。
卡尼周五表示，全球金融体系面临“关键时刻”。各国政府必须在高标准的监管及尊重个别规定上做出抉择，否则将坐看全球贸易成本大增。
“英国退欧谈判结果如何，将是对负责可靠的金融全球化所作的一次检验，”他在汤森路透伦敦办公室发表讲话时说。
“因此欧盟和英国有很好的机会，在承诺最低程度的共同标准及开放监管合作的支持下，创造一个尊重彼此监管的有效体系，”他说。
他说，这个体系可藉由第三方评估及一个新的独立纠纷解决机制，予以强化。
但银行业者担心，英国和欧盟不会及时达成协议，目前正准备从伦敦撤出大量员工，德国和法国正力图吸引业者将岗位转移到本国的金融重镇。
知情人士向路透表示，汇丰、瑞银和摩根士丹利已决定在未来两年各从伦敦撤出1,000名员工。
卡尼表示，英国央行需要为最差结果做准备。而且就在他演讲期间，英国央行副总裁兼审慎监管局CEO伍兹(Sam Woods)发信给有跨境活动的金融企业，要求他们制定英退计划。
“我们当前的评估是，各企业的规划水准参差不齐，所定计划可能经不起最负面地潜在结果考验，比如说在英国退出欧盟时，并无退出或贸易协议可遵循，”伍兹称。
他并称，如果英国和欧盟不能达成协议，基于欧盟护照特权(passporting)在伦敦运营的欧洲银行业者应在英国设立独立资本化子公司，并直接接受英国央行监管。
英国央行之前表示，英国金融业占到所有欧盟金融服务获利的近四分之一，是欧盟金融服务出口的40%。在英国运营的358家银行中，有80家总部设于欧洲其他地区。
据英国央行数据，金融服务业占到英国经济产出的7%，不过据该行业游说者称，如果算上相关专业服务公司，占比达到了12%。(完)
(编译 张明钧/王颖/刘秀红；审校 高琦/蔡美珍/孙茉莉)
路透北京5月24日 - 国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
路透上海5月24日 - 中国金融去杠杆旨在引导资金“脱虚入实”，而货币市场利率上升带动实体融资成本抬升已是事实，至于会在多大程度上波及实体经济，业界则有不同声音。
路透华盛顿5月23日 - 美国4月独栋房屋销售从九年半高点附近大幅下挫，但在就业市场趋于紧俏之际，楼市复苏趋势可能仍然不改。