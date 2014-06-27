焦点：英国央行首次限制购房贷款额度 防范楼市泡沫于未然

路透伦敦6月26日 - 英国央行(BOE)周四首次实施个人买房贷款上限，希望借此遏制债务水平上升和房价迅猛上涨。

这使英国成为目前实施抵押贷款限制的最大经济体；英国希望避免美国和其他国家曾出现的房地产泡沫，2007年泡沫破裂时引发了全球金融危机。

不过，目前最直接的问题是这些措施是否足够严厉；措施公布后，房地产建筑商股价跳涨逾5%，因措施内容并未更加严苛，使投资者感到宽慰。

市场已普遍预期央行会采取某种形式的措施，以抑制房价两位数的上涨。央行表示，如果周四推出的措施不够，将会加大力度。

英镑涨向六年高点，因央行可能最终不得不升息。

英国央行金融政策委员会表示，自10月起将只允许15%的新抵押贷款额度高于借款人收入的4.5倍，所有贷款都要加强还款能力核查。

“(这些措施)将防止贷款较收入增长高出太多，以及陷入高风险放贷和高负债，因为这可能给经济扩张埋下隐患，”央行总裁卡尼在记者会上表示。

英国住房市场在金融危机后快速回暖，这要归功于利率保持在纪录低位、失业率下降以及政府所支持的信贷计划。

不过，由于房价快速上涨，决策者日益担心房市过热。

去年稍晚时，英国央行宣布放款融资计划(Funding for Lending Scheme/FLS)将停止向银行提供抵押贷款发放补贴。此外，4月起生效的新版偿贷能力测试，也开始抑制放贷速度。

不过，英国银行业者协会表示，新的贷款限制预计不会对旗下会员银行的现有贷款行动产生较大影响，不过可能限制未来房价的涨幅。

当前贷款活动中约有10%的贷款/收入比超过4.5倍，伦敦地区的比例则在20%左右。但很少有银行只聚焦于首都，所以大多数银行可以借助其他地方的低风险房贷来抵消伦敦地区业务的高风险。

“我认为这一政策在近期内不会打压经济...”英国银行业者协会首席经济学家Richard Woolhouse说。

**短期内影响不大**

卡尼将上述举措称为“防火带”，预计在明年之前不会产生很大影响，实施这些措施的目的在于推动疲弱的薪资增长追赶之前的房价涨势。

“若薪资增长不足...这一限制将会更快发生作用，对物价产生影响。”

他强调，英国央行金融政策委员会(FPC)出台的措施主要针对债务水平，而非房价上涨。“我们针对的不是房价，问题是在债务水平。”

他表示，这些措施不会影响央行的利率决策。众多市场人士认为央行将在年底前开始升息。

“它们不太可能影响货币政策路径，目前预计升息将以有限幅度逐步进行，”卡尼称。

卡尼讲话后，英国公债价格下跌，市场对提前加息的预期略微升温。

“市场中一些人或是预期政策会更加严厉一点，或者原本认为通过实施FPC的举措，可以为央行提供一些时间以评估...利率，”Monument Securities分析师Marc Ostwald说。

**财政大臣欧思邦背书**

不到两周前，英国财政大臣欧思邦宣布，他将完全授权英国央行对抵押贷款进行设限，外界视此为让英国央行实施更严格规定的政治背书。

在2015年5月选举之前，英国央行的最新举措，应不会对许多人的购屋能力造成影响。

欧思邦对央行新措施表示欢迎，并指出政府协助购屋计划的担保，将不会发给贷款/收入高于4.5倍的贷款。

FPC亦建议，4月实施的还款能力核查应该予以强化。周四起，借款人必须证明，即使利率提高3个百分点，仍具备偿还房贷能力，过去的门槛为至少提高1个百分点。

央行总裁卡尼说，如果银行违反政策精神，而让信贷标准更加恶化的话，FPC将进一步采取行动。

但分析师认为这些措施相当温和。

“FPC今天公布的措施...大概会让楼市稍微放慢，但不会改变方向。”Berenberg高级分析师Christian Schulz说。(完)

(编译 李春喜/洪曦/王兴亚/李婷仪 审校 蔡美珍/张涛/郑茵)

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