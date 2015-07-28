英国央行任命两位金融业人事担任审慎监管局外部委员

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦7月27日 - 英国央行任命两位富有金融业工作经验的人士David Thorburn和Norval Bryson担任下属审慎监管局(PRA)的外部委员。PRA负责银行业的日常监管工作。
Bryson现任莱斯银行集团(LLOY.L)旗下寿险商Scottish Widows的副董事长及TSB TSB.L的非执行董事，他将辞去这两个职位。
Thorburn是澳洲国民银行(NAB.AX)旗下Clydesdale银行的前执行长。
“David在零售和商业银行业具有丰富的专业知识和经验，Norval在保险业亦是如此，这将(给PRA)带来很大好处，”英国央行总裁卡尼称。
英国央行委员会做出的这项任命获得了财政大臣奥斯本的批准，将于9月1日开始生效。由于缺少外部委员，英国央行还允许延长费希尔担任央行货币政策委员会(MPC)委员的期限。(完)
(编译 许娜；审校 李婷仪)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。