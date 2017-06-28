英国央行副总裁称先观察消费者支出放缓的程度再决定是否升息

三星宣布在美国投资3.8亿美元设厂 为文在寅访美送上大礼（更新版）
路透首尔6月29日 - 韩国三星电子宣布，将在美国投资一个家电厂，对于该公司而言这是30多年来首次。韩国总统文在寅即将赴美与特朗普进行为期两天的会谈，三星的这个举措有一些政治上示好的意味。
路透伦敦6月28日 - 英国央行副总裁康利夫周三称，他希望先观察企业投资和出口改善能在多大程度上弥补消费者支出放缓的影响，然后再决定是否升息。
康利夫强调了薪资增长疲软，他称从过去几年得到的教训是，尽管失业率大幅下降，但英国经济并未产生太大的国内通胀压力。
当BBC电台专访问及现在是否为升息的适当时机时，康利夫表示：“由于家庭实质收入受到通胀上升的挤压，(消费者支出)正在放缓，我们预期企业投资增长及出口增长会弥补一部分的放缓影响。我希望观察情况变化。”
“(我们)确实需要关注国内通胀压力的情况，我认为以我们目前有的数据来看，这给了我们一点时间观察情况如何演变，”康利夫称。(完)
(编译 汪红英/蔡美珍；审校 王兴亚/白云)
路透首尔6月29日 - 韩国三星电子宣布，将在美国投资一个家电厂，对于该公司而言这是30多年来首次。韩国总统文在寅即将赴美与特朗普进行为期两天的会谈，三星的这个举措有一些政治上示好的意味。
路透伦敦6月29日 - 英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹周四表示，央行需要“严肃考虑”加息以抑制通胀，不过他对当前利率水平感到满意。
路透布鲁塞尔6月29日 - 欧盟执委会周四公布数据显示，欧元区6月经济信心跳升幅度高于预期，升至近10年高位，各行业乐观信心全面增强。