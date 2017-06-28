英国央行副总裁称先观察消费者支出放缓的程度再决定是否升息

路透伦敦6月28日 - 英国央行副总裁康利夫周三称，他希望先观察企业投资和出口改善能在多大程度上弥补消费者支出放缓的影响，然后再决定是否升息。

康利夫强调了薪资增长疲软，他称从过去几年得到的教训是，尽管失业率大幅下降，但英国经济并未产生太大的国内通胀压力。

当BBC电台专访问及现在是否为升息的适当时机时，康利夫表示：“由于家庭实质收入受到通胀上升的挤压，(消费者支出)正在放缓，我们预期企业投资增长及出口增长会弥补一部分的放缓影响。我希望观察情况变化。”

“(我们)确实需要关注国内通胀压力的情况，我认为以我们目前有的数据来看，这给了我们一点时间观察情况如何演变，”康利夫称。(完)