焦点：英国央行今日会议释放讯息或动摇市场对其升息时间的看法

路透伦敦12月10日 - 英国利率处于纪录低点已将近七年，但英国央行周四的会议，或将试图挑战金融市场的看法，即认为其距离升息仍很遥远。

英国央行上月公布经济预估时，意外暗示其可能维持利率不变直至2017年初，此举掼压英镑下跌。

但后来，英国央行副总裁布罗德班特对投资者示警称，在评估利率前景时，勿过度解读英国央行的预估。

一些分析师预计，英国央行今日1200GMT公布每月政策会议结果时，也会释放类似的讯号。

“目前一个关键问题是：货币政策委员会真的愿意如市场所想那样温和吗？”Investec分析师Chris Hare说。

路透调查显示，受访的52位分析师全部预期英国央行周四将维持指标利率为0.5%。自从2009年初以来，利率即保持在此。

受访分析师几乎全部认为，货币政策委员会将再度以八票对一票的结果反对升息。

英国央行总裁卡尼及其同僚曾表示，希望先见到英国薪资有更多回升迹象，才会再开始考虑加快迈向升息的步伐。

而近期全球油价进一步下跌，或使通胀率在更长的时间保持在零之下，这可能使他们更加谨慎。

卡尼此前曾发出过该行或许正在加息路上的讯息，但终因一些意外因素而偏离了这一轨道，例如油价下挫、以及今年对中国等新兴市场增长放缓的担忧加剧。

**追随美联储？**

不过，英国央行之所以可能感到加息时间临近是有其它一些原因的。

外界普遍预计美联储下周可能进行2007年来的首次加息，从而使英国央行在必须决定何时加息之前，有机会观察全球经济和市场反应如何。

在英国占主导地位的服务业11月情况有所改善，这表明英国总体经济增长继第三季度下滑之后，会在今年最后几个月反弹，并且不久就可能开始推高通胀率。

“我们认为，在国内数据更加强劲、外部不利消息减少、及美联储可能即将加息的背景下，英国有理由朝收紧货币政策迈出一小步，”加拿大丰业银行分析师Alan Clarke称。

摩根士丹利分析师称，到明年3月英国通胀率可能升至1%，远快于英国央行预期。这将会支持明年5月加息，即便加息进程可能非常缓慢。

“这足以推动英国央行加息，但进程也会十分缓慢，足以让该行随时打断进程，”摩根士丹利分析师Jacob Nell称。

英国央行保持谨慎的另一原因便是，英国计划就其是否留在欧盟进行公投。

路透调查访问的分析师称，公投结果的不确定性是2016年英国经济面临的最大风险。公投结果可能会损及英国商业投资和经济增长。

英国首相卡梅伦曾表示，计划在2017年底前进行公投。(完)