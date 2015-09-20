英国央行下一步可能降息而非升息--首席经济学家

路透伦敦9月18日 - 英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹周五表示，英国央行下一步可能是降息而非升息，因面临持续低通胀的风险，且新兴市场危机可能损及全球经济增长。

他在演讲中称，就业数据走软、制造业和建筑业产出的调查数据疲弱暗示，今年下半年英国经济增长放缓，通胀率可能不像预期中的上升。

之前，美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定暂时不升息，归咎于全球经济疲弱。英国央行同样也担心这点。

“未来两年英国经济成长及通胀率所面临的风险显然偏向下行，”霍尔丹在对北爱尔兰企业发表演说时表示。

他并称，升息的理由“还不太充分”。

“一旦出现我所讨论的下行风险，那么下一步可能需要宽松而非收紧货币政策，才能支撑英国经济成长并让通胀重返目标。”

霍尔丹在3月提出了将利率降至低于纪录低位0.5%的可能性，但没能成功说服其他决策人士。

霍尔丹表示，英国国内经济强劲将部分抵销了外部风险，但英国经济也展现了放缓的迹象。他指的是就业走软，以及制造业和建筑产出调查走弱。

另一方面，新兴市场成长若下滑1%，可能在未来两年给全球和英国经济增速造成0.5%的拖累，英国银行业则是个危机延烧的管道。

“我们现在可能进入...新兴市场2015年危机开始的...初始阶段，”他表示。“现在就说新兴市场经济体危机可能如何蔓延至全球经济还言之过早。”

霍尔丹并称，主要央行需要考虑到利率持续维持低位的风险，它们应该要“有想象力地思考”可能的解决之道，像是调高通胀目标，或是让买债计划成为政策工具的永久部分。(完)

(编译 戴素萍 审校 李爽)

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