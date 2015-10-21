焦点：英国央行加息勿落后于人--麦卡弗蒂

特朗普当选后美国股市涨声响起 但就任后表现仍有待观察
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
路透伦敦10月20日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂认为，英国央行在后危机时代首次加息的问题上不应落后于人。麦卡弗蒂称，英国经济表现强劲，并未因中国经济放缓而受到打击。
麦卡弗蒂是MPC唯一一位支持加息的委员，从其周二讲话来看其立场并没有软化。
尽管英国经济已强劲增长两年多，英国央行看上去并不急于在通胀处于零水平的情况下上调借款成本。过去三个月中，九名政策委员中有八位都赞成将利率保持在纪录低位0.5%。
虽然麦卡弗蒂承认中国和新兴市场带来了更大风险，但他称并没有迹象表明这些风险伤害到英国经济，英国加息的时机已经到了。
随着对经济不利的因素消退，在通胀稳定的情况下，与经济趋势增长率相符的中性利率将在2017年之前逐步上升。
“如果MPC要以循序渐进的方式实现升息计划，以尽可能减少对家庭和企业的干扰...那我们需要避免‘落后于’中性利率走势，”麦卡弗蒂在彭博伦敦总部发表演讲称。
“而且我个人认为，这相当于为不宜过迟升息提供了更多的理由。”
金融市场走势显示，英国仅会在明年底左右升息，但路透访问的分析师大多预计，央行将在2016年初行动。
英国央行总裁卡尼已表示，今年底前后升息决定将变得更加明朗。
麦卡弗蒂称他并不是唯一持有这种想法的利率决策者。
“正如会议记录所述，MPC的其他委员也在考虑我所发现的一些风险，这些风险让我相信围绕通胀前景的风险平衡情况目前足以支持升息。”
麦卡弗蒂表示，人们很容易会夸大中国经济放缓迄今对英国经济的影响。
他还称，英国央行没有必要等到美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息后才行动，尽管大多数分析师认为美联储将先行一步。
近期部分指标显示英国经济成长已经降温。但麦卡弗蒂称紧张的企业信贷环境已得到“明显改善”，小企业的融资来源已从银行业扩大到其它地方，同时大企业也正投身资本市场。
他指出，英国政府努力消除预算赤字，以及全球经济增长低于平均水平，将继续拖累英国经济成长。但企业融资状况改善将支持经济正常化。(完)
(编译 孙国玉/许娜；审校 王颖/徐文焰)
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
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