焦点：英国央行周四开会 明年初会否加息或可窥一斑

图为两张不同面值的英镑现钞票样。 REUTERS/Chris Ratcliffe

路透伦敦11月5日 - 英国央行总裁卡尼周四将公布央行的最新经济预估，届时有关该央行明年初加息的希望可能重燃。

英国央行在2009年3月降息至纪录低点0.5%，此后一直将利率保持在该水准。

外界原本预期英国央行会在明年初加息，但英国央行8月公布经济展望后，投资者将预期加息时间推迟至2016年底。

这反映了中国经济减速、英国通胀率降至零以下、以及美联储不愿开始加息等因素。

但由于有迹象显示中国金融市场动荡并未给英国经济造成很大影响，一些分析师认为，自8月来只有一人投票赞成加息的决策阵营，可能会再迎来一位支持者。

倘若卡尼立场鲜明的讲话、或者预估显示通胀明显超过央行目标，那么也将重燃对央行最早2月加息的预期。

“市场目前预期2016年底开始加息，我们认为卡尼希望让市场和借款人等对2016年底之前大幅提早收紧政策的可能性保持警惕，”瑞银分析师David Tinsley表示。

通常情况下，英国过去两年国内经济增长稳健，且失业率下降，这种情况下加息也是合理的。

但油价下降把通胀拉至零以下。尽管薪资不断增长，但还没有强劲到使通胀率在未来两到三年触及英国央行2%目标的水准。

**措辞**

英国央行与美联储一样，都处在左右为难的境地。美联储正在权衡下月是否加息。

相比美联储，卡尼及其同僚面对的复杂情况有过之而无不及，如果英国先于美联储加息，可能把英镑汇率推至数年高位，让本就压力巨大的制造业出口雪上加霜，并进一步压抑通胀。

卡尼曾表示，年关之际，有关加息时间的决定更“明朗”，但他最近接受媒体专访时，并没有用这一措辞。

如果再次使用这一措辞，或者暗示市场已经误判了加息可能性，那么这可能重燃对央行在2016年初行动的预期。英国央行之前曾热谈升息前景，结果却未能持续跟进。

英国央行货币政策委员会(MPC)前委员森坦斯表示，加息为时已晚，市场太过于关注开始加息的具体时间了。

其他一些分析师称，该决定更加微妙地平衡。他们将从英国央行对未来两年通胀预估中寻找指引。如果通胀预期上升，将意味着英国央行的行动可能早于市场预期。(完)