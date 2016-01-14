英国央行决议维持利率不变 预计油价暴跌将略微压抑通胀

专访：2017年日本政府退休基金GPIF将提高私募股权及基建投资
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透伦敦1月14日 - 英国央行决策官员预计，近期油价大跌将略微压抑英国未来几个月的通胀率，但这波效应会否持续下去仍不得而知。
该行同时指出，经济成长率看来将略低于先前所预估。
然而，该行周四在宣布当月利率决议时指出，油价下跌可能会提振英国及其他国家的经济成长率。
在英国央行1月的会议中，九名利率决策官员以8:1票数，连续第六个月决议维持利率在0.5%低位不变。
“尽管油价最近的跌势短期内将压抑全球通胀...这些情况应能为英国及其主要贸易伙伴的支出及时提供支撑，”英国央行在会议记录中指出。
“短期内活动成长前景更加受抑，是否意味着通胀压力减退，则仍不明朗，”会议记录中表示。
货币政策委员会外部委员麦卡弗蒂投票支持加息至0.75%。
从会议纪录看来，该行并未太过在意市场动荡，且乐见美联储上月升息后美股反应平静。(完)
(编译/审校 龚芳/陈宗琦)
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
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