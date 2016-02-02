焦点：英国央行料将婉转暗示 市场预期的升息时间过晚

图为位于伦敦的英国央行总部外景。 REUTERS/Toby Melville

路透伦敦2月1日 - 部分投资人认为英国央行将继续维持利率在纪录低位接近两年时间，英国央行很可能并不同意这种看法，但周四时不太可能非常明白地表示出来。

当英国央行公布新的经济预测时，由于对全球继续放缓的担忧与日俱增，加上令人不安的英国退欧公投，因此该央行可能会强调其处于观望立场。

分析师预期英国央行对2016年的通胀和经济增长预测将低于11月所给出的前次估值，因为自那时以来全球经济有很大的变化。

尽管美国联邦储备委员会(美联储/FED)于去年12月升息，日本央行却在上周实施负利率；而欧洲央行也可能很快进一步宽松政策。

此外也有迹象显示，英国经济复苏可能失去一些动能，英国央行总裁卡尼上个月也一改去年夏季的说法，即对金融危机以来首次升息时间点的决定可能就在最近作出。

根据上周公布的初步数据，2015年英国国内生产总值(GDP)增长2.2%，增速远逊于英国央行11月预估的2.7%。薪资年增率约为2%，同样远低于央行预估。

路透上月对分析师所做的调查显示，今年经济料扩张2.3%，低于央行最近一次预估的2.5%。另一项调查预期英国将于2016年最后一季首次升息。

金融市场最近甚至预估今年或有些微的可能性调降借贷成本。

除了调降对今年经济增长的预估与薪资增幅，英国央行周四也可能表示，由于油价再度下跌，2016年近零通胀率上升的速度会较之前的预期更为缓慢。

英国央行11月预估，消费者物价通胀在2016下半年之前仍将持续低于1%。

单是英国央行对2016年经济更加黯淡的预估，就可能令投资者更坚定认为首次升息将推迟到明年底。

但该央行有可能藉由调升对2017与2018年的通胀预估，来缓和上述观点，而调升的理由包括反映英镑大跌、油价下滑或将提振成长，以及经济接近充分就业等；其中英镑跌势有助于推高进口物价。

另外，英国央行的经济预估将基于现在至以后金融市场对升息时间的预估，这同样也是央行可能上调2017和2018年通胀与经济成长预期的原因之一。

“货币政策委员会在沟通看法方面有一些麻烦，”Investec经济学家Philip Shaw说。

他认为，英国央行对于全球经济的担忧程度或许不及金融市场，但如果过于响亮地发出信心讯号，则有可能逆转近期英镑的跌势，而英镑下跌对英国经济有利。

卡尼上周表示，即便发展中国家增长放缓，预计发达国家经济也会稳健成长。周一的一项调查亦显示，英国制造业者今年开局情况好于预期。

摩根大通经济学家Allan Monks称，英国央行周四将着力发出“微妙讯息”，暗示投资者对于首次升息时间的预测过于推后，升息可能在2016年底或者2017年初就会到来。(完)