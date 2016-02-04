焦点：英国央行一致同意维持利率不变 并调降经济成长预期

路透伦敦2月4日 - 英国央行周四调降经济增长预期，且近几个月唯一一位支持升息的委员放弃了升息立场，表明尽管央行总裁称下一步行动仍可能是升息，但利率将在较长时间内维持不变。

英国央行总裁卡尼警告称，因新兴市场经济处于困境，在风险不断上升的情况下，全球经济最多也只能温和成长，这拖累了英国经济，尽管英国国内经济仍具韧性。这一讲话同全球央行对经济的悲观评论相呼应。

在强调中国经济结构调整、资本流动增加、金融状况收紧以及市场波动加剧等风险时，卡尼称这些对英国经济构成的风险在上升。

“所有这些发展状况通过贸易、金融和信心渠道对英国经济增长构成下滑风险，”卡尼在记者发布会上称。

“贸易前景特别具有挑战性，预计净出口将在预估期间拖累英国经济成长。”

由于全球市场愈发动荡、新兴市场处境艰难、油价崩跌，全球的央行都在下调增长和通胀预期，并公开讨论进一步放宽政策的需要，这浇熄了今年晚些时候开始政策正常化的希望。

日本央行上周将利率下调至负，欧洲央行暗示在3月会议上进一步下调利率，纽约联储总裁杜德利昨日发表鸽派讲话，暗示美国今年可能根本不会再升息。

英国经济成长相对稳健，在疲弱的欧洲各国经济中脱颖而出。闲置产能不多、失业率接近长期均衡水平，一度增强了英国将跟随美国联邦储备委员会(FED/美联储)12月升息脚步的预期。

**“下一步行动是升息”**

全球市场的动荡摧毁了升息希望，但卡尼称，下一步仍可能是升息，而不是降息，因当前市场利率路径暗示，略微超过了通胀目标。

“我们将对利率在正确的时间做正确的事情，”他称，“下一步行动可能是升息。”

英国央行称，货币政策委员会以9比0的票数决定维持利率在0.5%的纪录低位不变，该水准已维持近七年之久。

货币政策委员会委员麦卡弗蒂自8月来一直投票支持升息，但此次放弃了加息立场。

英镑兑欧元下跌，英国公债价格一度上涨，因预计英国升息时点进一步延后。

英国央行预计，英国今年经济增长率料为2.2%，2017年料为2.3%，11月预估分别为2.5%和2.6%，与2015年的令人失望的增长率几乎一致。

2016年消费者物价通胀预计将低于1%，持续时间长于先前预期，但两年后将升至稍高于2%的水平，与上次预估一致。

卡尼补充称，英镑最近的下跌、金融体系的韧性、家庭和企业消费的稳固增长，支撑了英国经济，暗示国内经济可能能够抵御加重的全球压力。

英镑过去三个月下跌逾3%。英国央行称这反映出对全球成长的担忧，利率下降预期以及英国退欧公投带来的不确定性。预计英国可能将在今年年中举行关于是否“脱欧”的全民公投。(完)