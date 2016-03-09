调查：英国央行首次升息预期推后至明年 为两个月来第三度调整

路透伦敦3月8日 - 路透访问的分析师称，英国央行在2017年初之前将不会升息，这是他们今年第三度推后升息预期，意味着英国借款成本位于纪录低点的时间将达八年。

本周路透调查中许多受访分析师称，如果英国民众6月23日投票赞同脱离欧盟，所有对于英国利率将何去何从的押注都将推倒重来。

自今年初以来，路透调查统计的预估中值已经变动了三次。在1月4日调查中，分析师认为首次升息将在4-6月进行，但最新调查显示，升息要等到明年第一季才会进行。

然而，最近的这次预期变动反映出意见双方势均力敌，略低于半数的分析师预期第四季或更早一些升息，略过半数的人认为升息至少会推迟到2017年。

“我们已将首次升息的基本预估推后至2017年初，依据是最新的PMI调查、其他显示全球经济增长放缓的数据、以及围绕退欧公投的不确定性，有可能会削弱英国经济复苏的力道，”普华永道的John Hawksworth说。

英国指标利率位于0.5%纪录低位已有七年。受访的59位分析师中没有一位预期英国央行3月17日货币政策委员会会议会采取行动。

调查的预估中值显示，今年底之前升息的机率只有45%，低于1月26日调查中的55%，明年底之前升息的机率则大得多，达75%。

调查显示，当英国央行真的开始收紧政策时，其将不会匆忙行事。利率到明年底预计将在1.25%，之后小步上升，到2018年底时来到1.75%。

外界曾一度预期英国央行将成为首个收紧政策的主要央行，但美国联邦储备委员会(美联储/FED)先它一步，在去年12月宣布升息。

不过，全球经济再度放缓的担忧，已经令美联储进一步紧缩的预期降温。

上述担忧加上通胀低迷，让外界反而广泛预期欧洲央行以及中国央行可能会放宽政策。

英国将在6月23日就是否继续留在欧盟举行公投，这让局面更加模糊。接受路透访问的外汇策略师和经济分析师，几乎全都认为如果公投赞成脱欧，英国经济或将恶化。

“英国何时升息很大程度上取决于全球事件以及脱欧公投结果。因此，对何时升息的预期受到其他地方事件的高度制约，”德国商业银行的Peter Dixon称。(完)