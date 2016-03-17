英国央行一致同意维持利率不变 指称英镑因将进行退欧公投而受创

路透伦敦3月17日 - 英国央行决策者称，就英国是否留在欧盟而即将举行公投所产生的不确定性，一直令英镑受到严重打压，而且增长也可能放缓。稍早英央行一致投票决定维持利率不变。

英国央行以9:0的票数决定维持指标利率在0.5%不变；另外以9:0的票数决定资产购买规模在3,750亿英镑不变。

央行称，即将于6月23日举行的公投可能将推迟一些支出决策，不过近期经济指标暗示，本季经济成长将维持与去年底一样的动能。

英央行重申，未来三年利率可能会上调，而鉴于可能面临的困难，上调利率的步伐将是逐渐的。

在经历了近几年的快速复苏后，英国经济去年下半年放缓，近期调查显示，2016年开局不利，今年英国将就是否留在欧盟举行公投。

“围绕即将举行的公投的不确定性似乎越来越大，”决策者称，“这种不确定性可能是英镑贬值的重大推手。短期内这一因素可能还会推迟一些支出决策，并压抑总需求的增长。”

英央行称，短期利率市场下滑是因市场担心全球经济形势，并认为各央行利率下限可能将低于此前预估。

全球范围内金融条件放宽可能将为英国经济带来一定支撑。

这是决策者连续第二个月一致投票决定维持利率在纪录低位0.5%不变；上月货币政策委员会委员麦卡弗蒂放弃了加息立场，指因薪资前景疲弱。

英央行预计今明两年英国经济成长率分别为2.2%和2.3%，较英国政府预计的成长2.0%和2.2%更为乐观。

在本次英央行会议前，金融市场已完全排除英央行今年升息的可能性，一些人甚至预计第一次利率调整将是降息。

几个月来通胀和薪资增长低迷，但最近显示出加速迹象。1月年通胀率小幅上升，而且当月薪资增幅高于预期。

但这一升势在这样的经济背景下很难获得上涨动能，英国政府周三还下调了2015和2016年通胀预估。

英央行称，自2月通胀报告发布以来，短期通胀前景几乎没有改变，但补充称，对于低通胀可能压制薪资的迹象将保持警惕。

英央行此前称，如果需要的话，其还有更多办法扶助经济，但央行总裁卡尼排除了追随欧洲央行和日本央行作法、采取负利率的可能性。(完)