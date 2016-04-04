路透调查：英国央行在2017年初以前料一直维持0.5%的利率

路透伦敦4月4日 - 路透调查显示，英国央行在明年以前料都将维持利率在纪录低点不变，因全球经济增长步履蹒跚，且通胀率远远未到央行目标。

英国央行0.5%的利率已维持了七年以上，受访的50位分析师预期，英央行在2017年初以前料不会紧缩政策，英央行曾一度被视为主要国家中会是首个紧缩政策的。

预估中值显示，英国央行会在今年年底前加息的机率仅有40%，低于3月8日调查时的45%。

英国经济预计会温和增长，从现在到明年年中，每季度增速预计为0.5%，市场很担心若有更多迹象表明中国经济放缓，将会影响全球经济。

而在经济增速令人失望的情况下，英国央行不得不在通胀率远低于2%目标水平的条件下设定货币政策。2月英国物价较上年同期仅上升0.3%。

因此任何升息都将是循序渐进的，在最初加息25个基点后，明年接下来的第二季和第四季都将是一样的步伐。到2018年底，利率将在1.75%，同上次调查一致。

50位受访分析师中，没有人预期英国央行会在4月14日的会议上做出政策变动。(完)