路透调查：英国央行在2017年初以前料一直维持0.5%的利率

阿布扎比择机进一步投资中国 看好固定收益及小企业机会
路透迪拜1月17日 - 阿布扎比投资局(ADIA)总经理对China Finance表示，ADIA看到中国固定收益、房地产市场及小型企业的投资机会。ADIA是全球最大的主权财富基金之一。
路透伦敦4月4日 - 路透调查显示，英国央行在明年以前料都将维持利率在纪录低点不变，因全球经济增长步履蹒跚，且通胀率远远未到央行目标。
英国央行0.5%的利率已维持了七年以上，受访的50位分析师预期，英央行在2017年初以前料不会紧缩政策，英央行曾一度被视为主要国家中会是首个紧缩政策的。
预估中值显示，英国央行会在今年年底前加息的机率仅有40%，低于3月8日调查时的45%。
英国经济预计会温和增长，从现在到明年年中，每季度增速预计为0.5%，市场很担心若有更多迹象表明中国经济放缓，将会影响全球经济。
而在经济增速令人失望的情况下，英国央行不得不在通胀率远低于2%目标水平的条件下设定货币政策。2月英国物价较上年同期仅上升0.3%。
因此任何升息都将是循序渐进的，在最初加息25个基点后，明年接下来的第二季和第四季都将是一样的步伐。到2018年底，利率将在1.75%，同上次调查一致。
50位受访分析师中，没有人预期英国央行会在4月14日的会议上做出政策变动。(完)
(编译/审校 孙茉莉/王洋)
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