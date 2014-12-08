分析：英国央行2015年料升息 高负债家庭面临考验

图中为英国伦敦牛津街上的地铁改造项目图标。 REUTERS/Kevin Coombs

路透伦敦12月8日 - 多年来依赖利率处于纪录低点，来应对庞大抵押贷款的英国人，在展望2015年时开始感到焦虑，因为英国央行终于看起来要升息了。

英国人均负债水平在发达经济体中最高，与收入之比约为140%，较金融危机爆发时的高点相比几乎没有降低。英国家庭负债总额约为1.5万亿(兆)英镑(2.3万亿美元)。

经济快速增长，以及薪资终于开始要上涨的迹象，使市场预期央行可能在2015年下半年升息，此前利率已经在0.5%的纪录低点停留六年多。

但英国央行仍必须谨慎行事，因为受升息打击最重的可能是从经济复苏中受益最少的人群。

薪资增长停滞等因素，意味着英国人债务水平减少的幅度小于美国借款人，这是部分分析师预期英国央行升息速度可能慢于美国联邦储备委员会(FED/美联储)的一个原因。而且政府预测，未来几年内，英国人负债比率要超过金融危机前的水平。

高负债恐将放大利率上升对消费支出的冲击，不过英国央行预期利率上升所带来的影响和之前景气循环相仿，每升息1个百分点，家庭支出就会减少0.5%、约50亿英镑。

不过英国央行周一公布的调查中，超过半数的借款人称若利率升至2.5%，他们将会缩减支出。

“尽管家庭负债很高，人们还没感受到冲击。当利率真的开始上扬时，人们终将会受其影响，”Moody's Analytics英国分析师Zach Witton表示。

银行业者估计，就抵押贷款平均余额而言，每升息0.25个百分点，每个月只会增加16英镑的利息支出。不过分析师也指出，若进一步深究，上述推算恐有误导之嫌。

危机后银行放款实务的改变，意味着利率差异性很大。

那些2009年利率调降之前动用抵押贷款的部分借款人，如今的贷款利率最低为0.5%，不过这些人士将完全暴露在利率上升的风险之下。之后的借款人的利率可能较高，反映出银行业者更加积极规避风险，但这部分借款人的利率可能是固定的。

2013年5月，IT工作者Michael及妻子首付(deposit)10%在伦敦购买了一栋价值35万英镑的公寓。Michael不愿透露全名。银行愿意以约5%的利率为他们提供更多贷款，但他们不愿让自己压力太大。

“作为一个购房者，如果你认为(利率)不会在未来某时上调，那将是非常愚蠢的，”Michael表示。

**加重借款者的负担**

不过，其他人或许已失去在危机爆发前能使他们获得贷款的高薪工作，现在则只是因为利率处于纪录低位而勉强支撑着。

英国资产解决公司(UK Asset Resolution)10月表示，利率若上升1%，将有2万名客户可能陷入困境，公司正与这些客户接洽，帮助他们做好应对计划。该公司管理着580亿英镑来自破产放贷者的抵押贷款。

此外，虽然英国央行表示在薪资增长以前不会加息，但这并不一定意味着，债务负担最重的借款者的薪资将会提高。这些人通常收入较低，而且工作不稳定。

“更多相形脆弱的家庭对于未来12个月的收入预期更加悲观，”英国央行周一报告称。

Resolution Foundation首席经济学家Matthew Whittaker对此感到担忧。他估计，即使薪资增长与政府预估一致，但2018年前利率若上调至3%，则陷入“债务危机”(即支付利息超过实得工资)的家庭将倍增至逾100万个。

英国金融市场行为监管局(FCA)眼下要求贷款机构加强审核申请新抵押贷款民众的偿还能力，并为陷入困境的现有借款人减少选项。在偿付周期较长或搬迁至价格更低房屋的情况下，现有借款人可能面临难以转换新贷款的难题。

Whittaker表示，银行可以针对新规则，为现有借款人法外开恩，而FCA则应在利率开始大幅上调之前加强推广这种作法。

“我们需要FCA介入并鼓励他们。”他说。“机会之窗尚未完全关闭。”(完)

(编译 许娜/张明均/李春喜/洪曦; 审校 杜明霞/龚芳)

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