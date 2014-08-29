调查：英国央行可能明年第一季升息 较美联储早数月

路透伦敦8月28日 - 路透调查显示，如果英国央行(BOE)明年初升息，将成为首个上调利率的主要央行，且将早于美联储几个月。

本周路透对大约85位分析师的调查显示，分析师们预测英国央行可能在明年第一季上调利率25个基点，而美联储则要等到第二季才上调接近于零的联邦基金利率。

尽管两国经济状况都已经变得更加稳固，但央行仍可能不会步伐太大，因为担心借款成本上升可能威胁到经济复苏。

“两国决策者的说法类似。他们都明确表示，不想仓促行动，”渣打银行的Sarah Hewin表示。

“不过英国的步伐可能快于美国，因为英国失业率下降的速度更快。”

美联储主席叶伦周五表示，由于美国就业市场仍未从大萧条的打击中恢复过来，美联储在决定何时升息时应当谨慎行事。此时，鹰派政策官员则呼吁近期内升息。

本月稍早的另一份路透调查显示，2015年6月时美国联邦基金利率可能仍在0.25%，9月时可能为0.5%。

与此类似的是，周四调查中分析师的预测中值为，到2015年3月英国利率可能仅仅微升至0.75%，6月时和9月时可能分别为1.00%和1.25%。到2016年初时升至1.50%，年末时为2.00%。到2017年末时也仅为2.75%，以历史标准来看仍然很低。

预测英国利率的42位分析师都认为英国央行不会在9月4日会议上采取行动，其中仅有五位预测今年会采取行动。而在8月会议前公布的调查显示，55位分析师中有18位预测央行会在2014年底前升息。

“今年第四季升息的形势远不如此前判断的那么明朗，特别是平均获利和消费者物价指数(CPI)不可能成为升息的触发因素,”花旗银行的Michael Saunders表示。他最近将预测升息时间由第四季改为明年初。

英国央行曾表示，在薪资出现加快增长迹象之前，不打算上调利率，周六央行副总裁布罗德班特表示，薪资增长一时不大可能加快。

不过8月6-7日会议记录显示，央行货币政策委员会(MPC)两名外部委员威尔和麦卡弗蒂，投票赞成将利率从0.5%上调至0.75%，他们称近来失业率下降暗示薪资增长可能提速，经济运行已经接近产能。

调查显示今年升息的机率为30%，7月30日调查时为40%；明年第一季升息的机率为63%。7月之前升息的机率为80%。

市场在关注英国央行和美联储何时收紧政策的同时，也在讨论欧洲央行(ECB)是否以及何时采取更多措施刺激欧元区经济。

另一份调查显示，欧洲央行可能在明年3月前通过购买资产支持证券，推出量化宽松计划，以击退通缩风险并刺激经济增长。(完)

(编译 李春喜; 审校 戴素萍)

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