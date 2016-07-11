焦点：英国央行7月会议或降息 以缓解脱欧冲击

路透伦敦7月8日 - 英国央行已经连续近90个月在政策会议上维持利率在0.5%不变，但该央行14日开会评估退欧造成的经济冲击时，这一局面可能发生改变。

总裁卡尼已经暗示，央行夏季将调降已然处在纪录低位的利率，或许会重启3,750亿英镑的购债计划。

这可能缓解退欧带来的冲击。退欧给未来数年的经济前景带来不确定性，因为英国需与主要贸易伙伴重新确定贸易关系。

本周稍早的路透调查显示，多数分析师预计英国央行将等到8月才开始加码经济刺激举措，届时可以更好地了解英国经济形势。[nL4S19R43N]

但许多投资者预期更早行动，所以英国央行周四1100GMT公布政策声明时面临采取行动的压力。

凯投宏观分析师Jonathan Loynes表示，市场的紧张情绪意味着，英国央行将希望不要推迟行动。

“我们认为，(货币政策)委员会将认识到令市场预期失望会带来危险，并降息0.25个百分点，之后在8月恢复量化宽松计划，”他说。

一些分析师预计英国央行周四将以更大幅度降息。加拿大丰业银行分析师Alan Clarke预计，英国央行将降息至零，“只降息25个基点有什么用？这不是微调操作，为什么要缩手缩脚？”

卡尼在6月23日公投前就曾警告，英国退欧将带来“重大”风险，冲击经济。他已经表示，英国央行下周将初步评估退欧影响，并在8月做出全面评估。

他还曾暗示，反对效仿欧洲央行和日本央行将利率降至负值的做法，这会损及银行业。

英国央行在2009年3月金融危机最严重的时候将指标利率调降至0.5%，当时布朗还在担任英国首相，卡尼还是加拿大央行总裁。

**还没有硬数据**

截至目前，英国央行能得到的显示退欧对英国经济冲击程度的证据还不多。调查和零售商的评论显示消费者信心下滑，而推动英国经济从2007-09年金融危机中复苏的正是消费者。

但是，直到7月底，才会有涵盖公投后一段时期的硬数据出炉。

与此同时，卡尼和他的同僚必须平衡经济衰退风险与公投后英镑下滑产生的通胀影响。

经济学家表示，英国未来两年通胀率最高可能会升至5%，较英国央行2%的通胀目标高出逾一倍。

除了降息和重启购债计划外，英国央行还有其他刺激增长的办法。

天达(Investec)的经济学家Philip Shaw预计，英国央行将在某个时候扩大其融资换贷款计划(FLS)。英国央行在金融危机后启动了该计划，以鼓励银行业向企业和购房者放贷。

“然后，根据经济活动放慢的程度，提供刺激措施的任务或将在秋季转向财政政策，”Shaw说。

作为对英国公投退欧的回应，英国财政大臣奥斯本已放弃在2020年之前将财政预算由赤字转为盈余的目标，并称他希望将英国的企业税降至15%以下。

除了宣布利率和量化宽松决定外，英国央行还将在周四的7月政策会议决议中公布讨论细节。该央行的下次政策会议将在8月4日召开，届时还将公布最新经济预估。

不过，卡尼将周二将在议会发表讲话，是他又一个解释英国央行接下来政策举动的机会。英国央行本周稍早调整了英国银行业的资本储备要求，希望借此鼓励银行业增加放贷。 (完)