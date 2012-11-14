金恩警告英国经济面临成长疲软及通胀的不利组合

路透伦敦11月14日电---英国央行总裁金恩周三警告,英国面临复苏疲软及高通货膨胀的不利组合,他并称,英国央行仍有可能重启买债计划,以刺激经济.

针对外界批评央行买债计划的利息收益交还给政府,金恩亦予以驳斥.

这项决定已引发对英国央行独立性的质疑.

但在央行公布的最新通胀及成长预估报告中,经济问题才是金恩强调的重点.

"我们面临复苏乏力及通胀持续高於目标的相当不利组合,"金恩指出.

英国第三季经济成长率1%,才刚刚走出经济衰退,但金恩警告,这是受到一次性因素推动,英国经济很可能在今年第四季再度萎缩.

通胀报告显示,未来18个月英国通货膨胀率可能明显高於8月时的预估,这将为进一步推出刺激政策构成阻碍.

金恩指出,通胀前景是决策官员11月决定暂停购买公债的主要原因.

他重申,经过金融危机,加上欧债危机的严重干扰,对於一个正在经历广泛调整的经济而言,货币政策的提振效果有其极限.

"但(货币政策)委员会并未对资产购买作为政策工具失去信心,委员会也没有作出以後不再购买的结论,"他称.

金恩强调,政府决定调动支付给央行的公债利息一事,目前为止并未损及货币政策委员会的地位.

"我们并未非常在意此事的原因,是因为这毫不影响我们制定货币条件或控制资产购买出售总额及时机的能力,"他称.

他亦驳斥有人认为这是朝向政府债务货币化的想法.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王冠中

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