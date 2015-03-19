英国央行计划明年引入Libor替代指标

日本威胁就印度钢铁业贸易保护措施向世界贸易组织申诉
路透东京1月23日 - 日本威胁将在世界贸易组织 (WTO)对印度提告，因过去一年印度将日本出口至该国的钢铁出口削减了近一半。随着钢铁等大宗商品领域的贸易紧张态势紧绷，此举可能引发更多的贸易争端。
路透伦敦3月18日 - 英国央行周三表示，计划明年为在操纵丑闻中名誉受损的伦敦银行间拆放款利率(Libor)引入替代指标。
在Libor操纵丑闻曝光后，二十国集团（G20）金融稳定委员会建议开发Libor的替代指标，可为衍生品合约所用。
“我认为，这是指标利率改革议程上的一个重要组成部分，”英国央行市场主管Chris Salmon向由主要的英镑互换交易商代表所组成的一个民间团体称。
Salmon表示，英国央行还将从大约30家银行收集英镑隔夜存款交易数据，以使英镑隔夜银行间平均利率(SONIA)更加稳健。SONIA是英镑隔夜指数互换市场的指标。(完)
(编译 许娜；审校 张荻)
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路透马德里/法兰克福1月23日 - 四名直接了解情况的消息人士称，美国私募股权公司--华平投资集团已经聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团。安洁欧洲集团提供零件清洗服务以及油品与溶剂回收再生服务。
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