《热点透视》英国央行展开微妙整顿

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Swaha Pattanaik 编译 蔡美珍

路透伦敦3月18日 - 英国央行正在整顿。空降的女性新任副总裁夏菲克(Nemat Shafik)将负责监督市场。她的主要挑战将是贴近交易员，但又不能太亲近。另外，首席经济学家戴尔(Spencer Dale)将与执行理事霍尔丹(Andy Haldane)互换职位，改为负责监督金融稳定。戴尔将必须证明，他能够抵御金融监管主流思维的束缚。

夏菲克的任务包括代表英国央行在国际社会发声，以及研究如何退出量化宽松。她在国际货币基金组织(IMF)任职的经历，以及学术方面的成就，非常适合这个职位。

夏菲克的市场经验较少，但这或许反而对她有利。汇率指标及Libor爆发遭人为操纵丑闻，英国央行显得监管不周，夏菲克相对没有包袱，能够放手处理相关疑问。但同样的，身为一个金融市场的圈外人，她在另一部份任务上可能就无法得心应手--与市场保持足够联系，以掌握市场思维。

戴尔的新职位则是完全不同的挑战。有别于霍尔丹，戴尔没有与顶头上司公开意见不合的问题。霍尔丹认为，央行总裁卡尼处理监管议题的方式过于复杂，而卡尼则刻意无视霍尔丹担心金融业规模过大及风险过大的忧虑。

另一方面，戴尔必须处理金融领域一些相当棘手的问题。不佳的监管可能为下一场危机埋下隐忧，而监管当局则须与舌灿莲花的产业代表交手。戴尔必须持开放态度，也需要有避免陷入监管集体迷思的机智。

这次人事异动让新人坐上两个重要职位。这或许会让卡尼拥有更多权威性。但由于夏菲克及霍尔丹尚未评论货币政策，这也为货币政策带来更多不确定性。卡尼在推动想法上可能还要更多权衡折冲。(完)

(译文审校 王冠中)

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