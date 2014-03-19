《热点透视》英国央行展开微妙整顿

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Swaha Pattanaik 编译 蔡美珍
路透伦敦3月18日 - 英国央行正在整顿。空降的女性新任副总裁夏菲克(Nemat Shafik)将负责监督市场。她的主要挑战将是贴近交易员，但又不能太亲近。另外，首席经济学家戴尔(Spencer Dale)将与执行理事霍尔丹(Andy Haldane)互换职位，改为负责监督金融稳定。戴尔将必须证明，他能够抵御金融监管主流思维的束缚。
夏菲克的任务包括代表英国央行在国际社会发声，以及研究如何退出量化宽松。她在国际货币基金组织(IMF)任职的经历，以及学术方面的成就，非常适合这个职位。
夏菲克的市场经验较少，但这或许反而对她有利。汇率指标及Libor爆发遭人为操纵丑闻，英国央行显得监管不周，夏菲克相对没有包袱，能够放手处理相关疑问。但同样的，身为一个金融市场的圈外人，她在另一部份任务上可能就无法得心应手--与市场保持足够联系，以掌握市场思维。
戴尔的新职位则是完全不同的挑战。有别于霍尔丹，戴尔没有与顶头上司公开意见不合的问题。霍尔丹认为，央行总裁卡尼处理监管议题的方式过于复杂，而卡尼则刻意无视霍尔丹担心金融业规模过大及风险过大的忧虑。
另一方面，戴尔必须处理金融领域一些相当棘手的问题。不佳的监管可能为下一场危机埋下隐忧，而监管当局则须与舌灿莲花的产业代表交手。戴尔必须持开放态度，也需要有避免陷入监管集体迷思的机智。
这次人事异动让新人坐上两个重要职位。这或许会让卡尼拥有更多权威性。但由于夏菲克及霍尔丹尚未评论货币政策，这也为货币政策带来更多不确定性。卡尼在推动想法上可能还要更多权衡折冲。(完)
(译文审校 王冠中)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。