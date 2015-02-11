英国金融：央行官员Furse警告，市场流动性萎缩可能带来冲击

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因回补空头
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦2月11日 - 英国央行的一名官员周三表示，解决银行业风险问题的新规可能也会降低市场吸收冲击和为经济提供资金的能力。
英国央行金融政策委员会成员Clara Furse称，市场流动性萎缩带来的风险没有被充分考虑，使市场容易遭受大幅修正。
其他官员也有类似的担忧，他们认为可能需要重新考虑提高资本要求的规定，因为这些规定可能加大了银行业在证券市场做市，为企业扩张融资的难度。
尽管这些政策增强了银行业的抗风险能力，但也“进一步抑制了银行业的活动，尤其是那些与利润率较低的做市相关的活动，”Furse在伯明翰演讲时说。
银行为了做市，必须保留比目前水平远高得多的证券库存，这使得部分银行选择退出做市活动。(完)
(编译 李春喜 审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高4-1/2美分，报每蒲式耳4.42-1/4美元，分析师称，因空头回补和近期降雨引发的产量忧虑。