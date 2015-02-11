英国金融：央行官员Furse警告，市场流动性萎缩可能带来冲击

路透伦敦2月11日 - 英国央行的一名官员周三表示，解决银行业风险问题的新规可能也会降低市场吸收冲击和为经济提供资金的能力。

英国央行金融政策委员会成员Clara Furse称，市场流动性萎缩带来的风险没有被充分考虑，使市场容易遭受大幅修正。

其他官员也有类似的担忧，他们认为可能需要重新考虑提高资本要求的规定，因为这些规定可能加大了银行业在证券市场做市，为企业扩张融资的难度。

尽管这些政策增强了银行业的抗风险能力，但也“进一步抑制了银行业的活动，尤其是那些与利润率较低的做市相关的活动，”Furse在伯明翰演讲时说。

银行为了做市，必须保留比目前水平远高得多的证券库存，这使得部分银行选择退出做市活动。(完)