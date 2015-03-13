英国金融：央行官员提醒市场“警惕”，防范剧烈冲击的风险

标题新闻：菲律宾任命Nestor Espenilla担任下一届央行总裁，任期六年--内阁部长
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路透伦敦3月13日 - 英国央行周五提醒市场“小心”，因为最近几个月市场上出现的“短暂剧烈冲击”可能会更加频繁。
英国央行负责市场事务的执委Chris Salmon表示，两起事件已经突显出波动性可能突然增加以及流动性下降。
去年10月，围绕全球经济的担忧引发美国公债收益率“急速下挫”，今年1月瑞士放弃瑞郎兑欧元汇率上限后，瑞郎急剧攀升。
在这两起事件中，市场在随后几周都稳定下来，避免影响到其他市场，但Salmon表示不可能每次都会这样。
“金融市场吸收价格波动或(资金)流动的能力或许还没有真正受到考验...”Salmon在伦敦演讲中称。
“这就是为什么我以发出提醒作为结尾：市场人士请小心。”
他说最近几个月波动性的上市与市场流动性的减少相一致。
“未来股市存在持续产生更广泛冲击力的风险，”他说。
他并称，近来金融市场的波动也暗示，有理由对核心金融市场的流动性保持警惕。(完)
(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
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