英国金融：央行官员提醒市场“警惕”，防范剧烈冲击的风险

路透伦敦3月13日 - 英国央行周五提醒市场“小心”，因为最近几个月市场上出现的“短暂剧烈冲击”可能会更加频繁。

英国央行负责市场事务的执委Chris Salmon表示，两起事件已经突显出波动性可能突然增加以及流动性下降。

去年10月，围绕全球经济的担忧引发美国公债收益率“急速下挫”，今年1月瑞士放弃瑞郎兑欧元汇率上限后，瑞郎急剧攀升。

在这两起事件中，市场在随后几周都稳定下来，避免影响到其他市场，但Salmon表示不可能每次都会这样。

“金融市场吸收价格波动或(资金)流动的能力或许还没有真正受到考验...”Salmon在伦敦演讲中称。

“这就是为什么我以发出提醒作为结尾：市场人士请小心。”

他说最近几个月波动性的上市与市场流动性的减少相一致。

“未来股市存在持续产生更广泛冲击力的风险，”他说。

他并称，近来金融市场的波动也暗示，有理由对核心金融市场的流动性保持警惕。(完)