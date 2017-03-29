英国央行委员麦卡弗蒂强调经济前景疲弱 不赞成提早升息

路透伦敦3月28日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂周二强调了疲弱的经济前景，并指他不清楚是否会在央行5月举行的下次政策会议上投票赞成升息。

自去年6月公投决定脱欧以来，英国经济的表现远好于央行的预期，去年增长速度也超过除德国外的所有其他主要发达经济体。

本月稍早，英国央行委员福布斯考虑到通胀率快速上升，因此投票赞成升息。

3月政策会议记录显示，有其他未点名的央行官员也在考虑加入福布斯的行列。外界认为麦卡弗蒂可能就抱有这一立场，因为他与福布斯在去年8月就都曾反对通过新的购债举措来刺激经济。

麦卡弗蒂在参加LBC电台的与听众互动节目时，似乎想淡化有关他将在5月支持升息的预期。

“说真的，杰米，我并不知道，”他在回答一名听众的提问时称。

英国央行预计，随着家庭逐渐感受到公投后英镑贬值带来的通胀上升影响，今年稍晚与2018年的经济增长速度将会放慢。而麦卡弗蒂也认同这一看法。

“一旦经济看起来可以承受，我们就将调升利率，并最终逆转量化宽松(债券购买)，”麦卡弗蒂指出。

当被问及经济现在是否已经足够强劲时，他答道：“我认为经济在去年到今年初略有增强。它是否会维持强劲表现仍不确定，因为通胀正开始上升。”

麦卡弗蒂称，他预期通胀上升将抑制消费支出，并导致“疲弱的”经济增长。

在距离首相特雷莎·梅计划将英国脱欧意愿正式告知欧盟仅剩一天之际，麦卡弗蒂称若英国未能在即将开始的两年脱欧谈判中达成可接受的协议，他会非常意外。(完)