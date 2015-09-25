英国央行称若议会获准 最早可自明年10月开始取消MPC月会

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦9月24日 - 英国央行周四称，如果议会同意将货币政策委员会(MPC)会议从一年12次降为八次，则从明年10月起将不再每月召开一次MPC会议。
英国央行希望效仿美国联邦储备委员会(美联储/FED)和欧洲央行(ECB),每六周举行一次议息会议，而不是召开月会。
这种调整需要英国议会立法通过。英国央行表示，不再按月举行会议最早要到2016年10月才能实现。
如果此事获得立法通过，英国央行计划取消1月、4月、7月和10月这几次MPC会议。
英国央行声明和暂定会议日程见：here(完)
(编译 孙国玉；审校 孙茉莉)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。