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国际财经 | 2015年 9月 25日 星期五 10:11 BJT

英国央行称若议会获准 最早可自明年10月开始取消MPC月会

路透伦敦9月24日 - 英国央行周四称，如果议会同意将货币政策委员会(MPC)会议从一年12次降为八次，则从明年10月起将不再每月召开一次MPC会议。

英国央行希望效仿美国联邦储备委员会(美联储/FED)和欧洲央行(ECB),每六周举行一次议息会议，而不是召开月会。

这种调整需要英国议会立法通过。英国央行表示，不再按月举行会议最早要到2016年10月才能实现。

如果此事获得立法通过，英国央行计划取消1月、4月、7月和10月这几次MPC会议。

英国央行声明和暂定会议日程见：here(完)

(编译 孙国玉；审校 孙茉莉)

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