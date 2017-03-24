英央行官员称通胀上升并不意味着升息--泰晤士报

路透3月23日 - 泰晤士报周五报道，英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛称通胀上升不会让他考虑升息。

弗利葛对该报表示，通胀压力是英镑贬值，以及随之而来的燃油和食品等价格上升导致的。(bit.ly/2niweJB)

温和派的弗利葛说，如果“汇率传导至通胀的影响”快过英国央行的估计，将意味通胀可能升高至3%或3.5%。