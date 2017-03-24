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国际财经 | 2017年 3月 24日 星期五 10:09 BJT

英央行官员称通胀上升并不意味着升息--泰晤士报

路透3月23日 - 泰晤士报周五报道，英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛称通胀上升不会让他考虑升息。

弗利葛对该报表示，通胀压力是英镑贬值，以及随之而来的燃油和食品等价格上升导致的。(bit.ly/2niweJB)

温和派的弗利葛说，如果“汇率传导至通胀的影响”快过英国央行的估计，将意味通胀可能升高至3%或3.5%。

然而弗利葛也指出，那意味通胀“之后可能较快降下来”，因不清楚货币政策的影响如何或是否会有任何影响。(完)

(编译 王颖/张若琪 审校 陈宗琦/杜明霞)

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