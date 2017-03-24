英央行官员称通胀上升并不意味着升息--泰晤士报

美国司法部就排放超标起诉菲亚特克莱斯勒
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透3月23日 - 泰晤士报周五报道，英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛称通胀上升不会让他考虑升息。
弗利葛对该报表示，通胀压力是英镑贬值，以及随之而来的燃油和食品等价格上升导致的。(bit.ly/2niweJB)
温和派的弗利葛说，如果“汇率传导至通胀的影响”快过英国央行的估计，将意味通胀可能升高至3%或3.5%。
然而弗利葛也指出，那意味通胀“之后可能较快降下来”，因不清楚货币政策的影响如何或是否会有任何影响。(完)
(编译 王颖/张若琪 审校 陈宗琦/杜明霞)
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。
路透东京5月24日 - 亚洲股市周三盘初微跌，澳元与离岸人民币下滑，因此前评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。