英国央行决策委员桑德斯表示自己有可能加入支持升息的阵营

路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他有可能加入呼吁升息的少数派阵营，并预测英国经济增长和通胀可能远超过央行早前的预测值。

桑德斯在伦敦对小企业发表讲话时说，他还没有明确决定他将在下个月的MPC会议上投什么票。

但他表示，利率制定者不应将有关英国2019年退欧条款的不确定性作为无限期维持利率不变的理由。

迄今为止，MPC的九位委员中只有福布斯一人支持今年升息。

但从桑德斯的言论来看，他可能就是上个月英国央行会议记录所说的，另外几名接近于加入福布斯阵营的MPC委员之一。

他强调英国就业达到纪录高位，贸易和投资有望弥补消费者支出的放缓，而且弥补程度可能比英国央行几个月前预测的更高。

“我认为目前的政策立场明显宽松，”桑德斯对英国小企业联合会(the Federation of Small Businesses)成员称。

“尽管不能预先判断我和其他MPC委员对货币政策的决定，但若利率温和上升，仍意味着还有大量刺激举措在实施，帮助支持产出和就业，”他补充称。

桑德斯称，太晚加息与太早加息付出的代价相当。这番言论与其他央行官员的观点有些差异，其他官员曾强调提早加息带来的风险更大。

“我并不确定哪种做法风险更大，”他在问答环节表示。

摩根大通分析师Allan Monks表示，听起来他可能会在5月11日的会议上投票支持加息，但首相特雷莎梅意外要求6月8日提前举行大选可能也影响他的想法。

尽管英国央行独立于政治之外，但分析师曾表示，央行倾向于等到重大政治事件结束后再调整货币政策。(完)