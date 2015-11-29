英国央行MPC委员弗利葛认为现在没必要升息--报载

* 英国央行MPC委员弗利葛认为现在没必要升息

* 英镑升值带来的紧缩效应可以说“巨大”

* 弗利葛说，薪资增长情况令人失望

路透伦敦11月29日 - 英国星期日泰晤士报周六刊登的专访文章称，英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛表示，他对等待更长一段时间再决定升息感到轻松。

弗利葛形容强势英镑对英国货币政策的紧缩效应“巨大”。

他对星期日泰晤士报表示，他希望在看到英国经济增长企稳或回升之后再议升息的必要性。

英国经济2014年的表现傲视其他所有主要发达经济体，但上周的官方数据显示，英国今年第三季的经济复苏步伐放缓，因全球增长趋疲拖累贸易状况。

“我对再等一小段时间后再开始行动感到很轻松，”他说，并表示薪资增长情况“有点让人失望”。

英镑兑欧元本月初触及三个月高位，因对欧洲央行将出台更多刺激措施的预期削弱欧元。

“汇率带来了巨大的紧缩效果，”弗利葛说，他还补充称，如果英国央行必须要采取行动应对经济再次下行，他可能更倾向于降息，而不是再进行一轮量化宽松(QE)。

对于各央行应当升息，为下次经济下行保留弹药的意见，星期日泰晤士报称，弗利葛对此观点并不认同，因为这个策略会“造成他们担心出现的经济放缓”。

路透调查显示，受访分析师预计英国央行将在2016年第二季升息，不过一些人认为升息时点将取决于美联储是否会在12月升息。(完)