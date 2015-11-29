英国央行MPC委员弗利葛认为现在没必要升息--报载

欧洲央行执委科尔称超宽松政策不是永久计划 但现在讨论缩减还太早
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
* 英国央行MPC委员弗利葛认为现在没必要升息
* 英镑升值带来的紧缩效应可以说“巨大”
* 弗利葛说，薪资增长情况令人失望
路透伦敦11月29日 - 英国星期日泰晤士报周六刊登的专访文章称，英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛表示，他对等待更长一段时间再决定升息感到轻松。
弗利葛形容强势英镑对英国货币政策的紧缩效应“巨大”。
他对星期日泰晤士报表示，他希望在看到英国经济增长企稳或回升之后再议升息的必要性。
英国经济2014年的表现傲视其他所有主要发达经济体，但上周的官方数据显示，英国今年第三季的经济复苏步伐放缓，因全球增长趋疲拖累贸易状况。
“我对再等一小段时间后再开始行动感到很轻松，”他说，并表示薪资增长情况“有点让人失望”。
英镑兑欧元本月初触及三个月高位，因对欧洲央行将出台更多刺激措施的预期削弱欧元。
“汇率带来了巨大的紧缩效果，”弗利葛说，他还补充称，如果英国央行必须要采取行动应对经济再次下行，他可能更倾向于降息，而不是再进行一轮量化宽松(QE)。
对于各央行应当升息，为下次经济下行保留弹药的意见，星期日泰晤士报称，弗利葛对此观点并不认同，因为这个策略会“造成他们担心出现的经济放缓”。
路透调查显示，受访分析师预计英国央行将在2016年第二季升息，不过一些人认为升息时点将取决于美联储是否会在12月升息。(完)
(编译 白云; 审校 李爽)
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