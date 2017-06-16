英国央行维持利率不变 但有三位委员投票支持升息

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透伦敦6月15日 - 英国央行货币政策委员会本周是2007年以来最接近升息的一次，该央行意外表示，此次会议有三位政策委员支持升息。
委员麦卡弗蒂和桑德斯加入升息支持者福布斯，建议将英国央行去年8月降息至0.25%的缺口补回来。
英国央行总裁卡尼和其他四位政策制定者投票维持利率不变。
接受路透调查的分析师此前预计，仅有福布斯支持升息，尤其是在今年头三个月经济成长放缓的背景下。
英国央行称，上个月通胀跳升至2.9%，意味着今年秋季有望突破3%，高于央行几周前的预期，同时也远高于央行2%的通胀目标。
并称，上周大选特雷莎·梅未能赢得绝对多数后，英镑下跌也有可能进一步推高物价。
英国经济今年第一季大幅放缓，因为在薪资增长低迷之际，较高的通胀令消费者捉襟见肘。
但英国央行称，尚不清楚这种疲弱态势会持续多久，因为消费者信心仍然强劲。而且投资和出口指标看起来较为乐观。
“展望未来，判断货币政策适当立场的关键考虑因素包括通胀压力的演变、疲弱消费的持续情况及其被其他需求因素所抵消的程度。”
上次有三位MPC成员投票赞成升息是在2011年，当时有九位MPC成员，而上一次只差一票就可逆转利率决定是在2007年6月，当时委员会投票结果为5:4。
尽管近来美国部分经济数据表现疲软，但美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三仍上调了利率水平，并暗示年内有可能再度升息。
周四稍晚卡尼及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)将面向伦敦银行业者发表讲话。(完)
(编译 刘秀红；审校 王洋)
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