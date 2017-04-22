英国央行MPC委员桑德斯称利率存在上升空间

美元从六个半月低位反弹 市场聚焦美联储会议记录
路透纽约5月23日 - 美元周二从近期的低位回升，因交易员押注美国将于6月升息，市场等待将于周三发布的美国联邦储备委员会(FED/美联储)5月初会议的会议记录。
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。
桑德斯在伦敦向小企业主发表演说称，他不希望就下个月的货币政策委员会会议上将投什么票做出承诺，因为仍有很多数据要公布。
但他表示，尽管英国退欧的具体条款存在不确定性，但决策者不会被迫维持利率不变直至一切就绪。
“我认为，当前的政策立场很明显是宽松的，”他称。
桑德斯表示，如果消费者通胀在今年晚些时候或明年初达到3%，他“不会感到意外”，并称今年和明年经济的年增速或将维持在2%。
英国央行2月时预估，2018年经济增长速度料从今年的2.0%放缓至1.6%，通胀率将在低于3%的水平触顶。(完)
(编译 王兴亚；审校 于春红)
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路透5月23日 - 美国股市周二上涨，在美国总统特朗普的预算计划公布后，投资者松了口气，但汽车零部件股表现不佳拖累非必需消费品类股下跌，抑制了股市涨幅。
路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。