英国央行MPC委员桑德斯称利率存在上升空间

路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。

桑德斯在伦敦向小企业主发表演说称，他不希望就下个月的货币政策委员会会议上将投什么票做出承诺，因为仍有很多数据要公布。

但他表示，尽管英国退欧的具体条款存在不确定性，但决策者不会被迫维持利率不变直至一切就绪。

“我认为，当前的政策立场很明显是宽松的，”他称。

桑德斯表示，如果消费者通胀在今年晚些时候或明年初达到3%，他“不会感到意外”，并称今年和明年经济的年增速或将维持在2%。

英国央行2月时预估，2018年经济增长速度料从今年的2.0%放缓至1.6%，通胀率将在低于3%的水平触顶。(完)