薪资成长不振可能反映雇主对英国退欧的警戒--央行委员福布斯

路透伦敦3月16日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯在一篇周四出刊的报纸投稿中指出，近期英国薪资成长不振，可能反映的是雇主对于英国退欧暂持警戒心态。

本月货币政策决定的会议纪录指出，近期薪资数据表现较预期“明显疲弱”，但福布斯称可能即将就会回升。

“虽然薪资成长一直令人失望，但这可能反映对英国退欧的暂时警戒心态，”福布斯在英国每日电讯报刊出的文章中写道。

周三公布的官方数据显示，英国截至1月的三个月平均实质周薪增加0.7%，创下2014年10月以来的新低；当年薪资增幅处于低点后不久，英国通胀率呈现负值，让英国家庭能够相对轻松地应对薪资成长不振的情形。

但如今通胀加速上涨，因英国公投退欧之后英镑剧贬。

福布斯为本月货币政策委员会(MPC)九位委员中唯一一位支持升息的委员，这是去年7月以来MPC委员首度对利率看法存在歧见。福布斯是美国学者出身，将在6月离开英国央行。(完)