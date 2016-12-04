英国央行首席经济学家霍尔丹警告称过快加息蕴含风险

路透伦敦12月2日 - 英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹周五表示，过于仓促的加息蕴含风险，他对央行近期在货币政策未来方向上采取的中性立场感到满意。

英国央行目前正在应对6月退欧公投后英镑大幅下跌的影响。霍尔丹表示，英镑大幅下跌可能会在未来一年给经济增长和通胀构成明显的影响。

上个月英国央行表示，不再预期今年会再度降息，从而改变了8月时曾传递的信息，因退欧公投造成的短暂冲击之后，经济的放缓幅度远小于预期。

“这使我对目前的货币政策立场较为满意，当前政策对于下次利率调整方向没有倾向性，”霍尔丹在英格兰东北部的钢铁研究中心发表讲话时称。

但霍尔丹称，他担心利率太接近零水准，如果英国经济意外放缓，英央行很难进一步大幅下调利率为经济提供额外刺激。

民间分析师预计英央行在可预见的未来不会升息。

霍尔丹周五还称，明年通胀上升对消费者支出的打压力度可能甚于预期。

他补充称，亦不乐见市场通胀预期进一步上升。(完)