英国央行首席经济学家霍尔丹警告称过快加息蕴含风险

卡塔尔能源部长认为减产协议延长至2018年第一季具有实效
路透维也纳5月20日 - 卡塔尔能源部长Mohammad al-Sada周六表示，他乐观认为6月之后延长全球减产协议将加强市场稳定性，将减产持续至2018年3月的做法具有实效。
路透伦敦12月2日 - 英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹周五表示，过于仓促的加息蕴含风险，他对央行近期在货币政策未来方向上采取的中性立场感到满意。
英国央行目前正在应对6月退欧公投后英镑大幅下跌的影响。霍尔丹表示，英镑大幅下跌可能会在未来一年给经济增长和通胀构成明显的影响。
上个月英国央行表示，不再预期今年会再度降息，从而改变了8月时曾传递的信息，因退欧公投造成的短暂冲击之后，经济的放缓幅度远小于预期。
“这使我对目前的货币政策立场较为满意，当前政策对于下次利率调整方向没有倾向性，”霍尔丹在英格兰东北部的钢铁研究中心发表讲话时称。
但霍尔丹称，他担心利率太接近零水准，如果英国经济意外放缓，英央行很难进一步大幅下调利率为经济提供额外刺激。
民间分析师预计英央行在可预见的未来不会升息。
霍尔丹周五还称，明年通胀上升对消费者支出的打压力度可能甚于预期。
他补充称，亦不乐见市场通胀预期进一步上升。(完)
(编译/审校 王洋/于春红)
路透维也纳5月20日 - 卡塔尔能源部长Mohammad al-Sada周六表示，他乐观认为6月之后延长全球减产协议将加强市场稳定性，将减产持续至2018年3月的做法具有实效。
路透迪拜5月20日 - 彭博电视(Bloomberg Television)报导称，沙特能源部长周六表示，所有产油国都同意将原油减产协议延长九个月。
美国圣路易斯5月19日 - 美国圣路易斯联储总裁布拉德周五称，经济近期显露出疲弱迹象，美国联邦储备委员会(FED/美联储)预期的升息计划可能对经济而言过快。