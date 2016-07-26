英国央行委员威尔在疲软PMI数据出炉后改变立场--金融时报

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦7月26日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)在一份周二出刊的访问中表示，在英国采购经理人指数(PMI)远较预期疲弱之后，他对经济前景有了不同的看法，而在一周之前他称没有降息的急迫性。
威尔在接受金融时报访问时表示，“如果没有这些数据，我的看法会很不一样。这些数据是在7月12日以后搜集的，也就是在公投的初步冲击之后。”
下周英国央行决定是否降息，威尔并未明确表明他的投票意向。
“我上周的说法是，我希望取得更多讯息及更多意见，而我已经取得了更多的讯息。虽然可以说没有明确讯号，但若空等待明确讯号，这个讯号或许永远不会现身。”(完)
(编译 张明钧; 审校 艾茂林/张若琪)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。