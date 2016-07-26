英国央行委员威尔在疲软PMI数据出炉后改变立场--金融时报

路透伦敦7月26日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)在一份周二出刊的访问中表示，在英国采购经理人指数(PMI)远较预期疲弱之后，他对经济前景有了不同的看法，而在一周之前他称没有降息的急迫性。

威尔在接受金融时报访问时表示，“如果没有这些数据，我的看法会很不一样。这些数据是在7月12日以后搜集的，也就是在公投的初步冲击之后。”

下周英国央行决定是否降息，威尔并未明确表明他的投票意向。

“我上周的说法是，我希望取得更多讯息及更多意见，而我已经取得了更多的讯息。虽然可以说没有明确讯号，但若空等待明确讯号，这个讯号或许永远不会现身。”(完)