焦点：英国央行MPC委员福布斯称英镑贬值增强了英国升息的理由

路透伦敦6月22日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯周四表示，她忧虑英镑疲软会持续推升通胀，同时担心各国央行正变得较以往更加不愿意升息。

福布斯担任MPC委员的三年任期将在下周结束，自今年3月以来，她一直投票赞成加息。英国目前的指标利率处于0.25%的纪录低点。

她在任内最后一次演讲中，对她上周发表的研究进行了扩展，这份研究结果认为，英镑疲软对于通胀的影响，要比英国央行通常认为的更为长久。

“英国利率‘开始上调’不应再推迟，”她在伦敦商学院(London Business School)发表讲话时这样说道。“英镑贬值从根本上改变了基础通胀的动力，这种改变的方式使得尽快开始升息周期变得更加迫切。”

过去七天来央行货币政策委员会内部显现出意见严重分歧，而目前正值通胀升高，但因英国准备退出欧盟，经济成长前景却不明朗。

上周另有两位决策者意外加入福布斯的行列，投票赞成升息。英国央行首席经济学家霍尔丹曾表示，一旦英国政治前景的阴霾拨云见日，他今年稍晚可能会投票支持升息。

野村在周四稍早表示，其预期英国央行在下次于8月举行的会议上将会升息，时间点远早于路透调查中大多数分析师预估的2019年。

但英国央行总裁卡尼浇熄了升息的可能性，强调一旦汇价疲软的效应消退，“疲弱”的薪资增长可能拖累通胀。

福布斯表示，“以主要经济指标来看，英国经济似乎足够强健，以其他标准来看，甚至‘刺激过度’，因此庞大的货币刺激稍微减少...不无道理。”

卡尼与决策者霍尔丹两人都提到了薪资增长疲弱这项因素。但鉴于英国的低生产率及其他物价压力，薪资增长疲弱并不足以为推迟升息提供充分理由。

“货币历史给我们的一个重要教训就是，在薪资提速至符合2%持续性通胀的水平之前，收紧周期就该启动，”福布斯说道。

福布斯表示，消费者支出可能趋软，以及升息对英镑造成的影响，是她那些还不希望升息的同僚们担忧的因素。

但她表示，美联储正在升息的事实，应该能降低英国央行升息时对英镑构成的冲击，而且市场目前的焦点应该在于英国退欧谈判，而非货币政策前景。

她也表示，美国的经验也暗示，必要的话家庭储蓄率或可进一步下滑以支持消费者支出。(完)