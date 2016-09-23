英国央行官员福布斯认为没有进一步降息的理由

路透伦敦9月22日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯表示，她认为没有必要进一步降息以协助英国公投退欧后的经济，与她的大多数同僚看法相左。

福布斯8月时反对重启购债，成为英国央行内立场相对强硬的一派，不过当时她支持英国央行调降指标利率至0.25%的历史新低。

9月会议中，英国央行称多数委员仍认为，中长期经济前景显示，今年稍晚有再度降息的必要，不过英国公投退欧的短期冲击显然低于其原先预期。

不过福布斯指出，她认为8月降息及支持银行放贷的种种措施，或许暂时已经足够。福布斯是英国央行货币政策委员会的外部委员之一。

“公投对英国经济的初期影响并没有许多人预想的那样激烈，”她周四在伦敦帝国学院(Imperial College)发表讲话称。

“展望今后，我相信没有必要采取新的货币宽松措施来支撑经济。”

福布斯说，总体来看，经济似乎正在“适度放缓”。尽管一些企业投资被暂停--周三英国央行的一份调查结果显示企业投资意愿为2010年以来最弱--但她认为，消费者支出颇具韧性，净出口看来将会上升。

她补充说，英国经济的动能比央行8月发布上一批预估时要强，或许预示明年成长将会加快。

“如果没发生更多意外的话，我们可能会(在11月)上调预估，”她在讲话后的答问环节说道。

不过，福布斯在讲话中亦表示，“不利因素也可能很快增强”，促使她改变对利率的立场。

特别是，她将关注英国消费者需求是否依然保持韧性，企业是否会裁员。

谈及日本印钞举措，她得出结论认为：“渔夫在船上需要保持警觉，他们或许已经有一点晕船...但如果目前的天气状况持续，应该用不着更多帮助就能把船开回家。”(完)