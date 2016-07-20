英国央行报告称没有明显证据显示公投脱欧后经济急剧放缓

英国硬退欧担忧打压英镑 投资者期待特朗普政策明朗化
路透悉尼1月16日 - 英镑周一亚洲时段下滑至三个月新低，投资者对英国硬退欧的担忧再次升温，而候任总统特朗普就职之前美国政策不确定性犹存。
路透伦敦7月20日 - 英国央行周三表示，“没有明显证据”显示，6月23日公投脱欧后英国经济在急剧放缓，不过接受央行调查的大约三分之一企业计划收紧招聘和投资。
英国央行的区域代表表示，业务不确定性“上升明显”，但鲜有迹象显示消费者缩减支出。
“多数受访企业并不预期公投结果近期内会对投资或人员聘雇计划产生影响。但约有三分之一认为未来12月内将会对这些计划带来一些负面影响，”英国央行称。
“截至目前，尚未有明显迹象表明经济活动出现大幅普遍放缓，”央行并称。(完)
(编译 李春喜/刘秀红；审校 蔡美珍)
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