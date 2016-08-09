英国央行官员称若经济恶化 可能出台更多宽松措施

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透8月8日 - 英国泰晤士报周二报导称，英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂表示，如果英国经济下滑情况恶化，那么有可能需要出台更多量化宽松措施。
“利率可进一步下调，更接近于零，并且量化宽松可加码，”麦卡弗蒂在泰晤士报专栏文章中写道。
英国央行上周实施了2009年以来的首次降息，并重启购债计划，表示将采取“一切必要行动”来实现稳定。
麦卡弗蒂称，鉴于有关经济对6月23日公投做出何种反应的信息仍非常有限，因此应该采取更加渐进的方式对待货币政策。
麦卡弗蒂是英国央行九名政策委员中的四名外部委员之一，他反对将政府购债量化宽松计划的目标规模从2012年底已经达到的3,750亿英镑增加至4,350亿英镑。
他还在文章中表示，英镑近几个月下跌，以及由此导致的进口物价上升，预计将使得CPI升幅超出2%目标的情况至少持续至2019年。
如果英国经济像预期那样表现糟糕，多数货币政策委员会委员预计今年会再次降息，至“接近，但略高于零的水平”。(完)
(编译 王兴亚；审校 高琦)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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