英国央行官员称刺激经济应采用更为渐进的方式

路透伦敦8月9日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂上周投票反对英国央行重启公债购买计划，因为他认为刺激经济应采用更为渐进的方式。

麦卡弗蒂在英国泰晤士报周二刊发的一篇专栏中表示，如果经济恶化，英国央行可能不得不进一步放松货币政策。但他表示，这样做的时候应当采取避免过度刺激通胀的方式。

上周英国央行举行了2009年以来首次降息并重启债券购买措施，因之前的一系列企业调查显示，英国经济在英国公投退欧之后放缓。

在政策委员会九名成员中，麦卡弗蒂是三名投票反对进一步实施量化宽松的委员之一。麦卡弗蒂在周二的专栏中表示，他倾向于采取渐进的方式，因为关于英国经济对退欧决定的反应依然信息很有限。

他还表示，当前的经济环境使得评估政策刺激的适当规模更加困难。

由于市场着重于其评论中关于经济恶化情况下需进一步放松货币政策的言论，英镑触及一个月低点。

“倘若经济证实已然走下坡，符合初步调查所释出的讯号，我相信可能需要祭出更多宽松措施，但这能很容易在未来几个月内推出，”麦卡弗蒂写道。

然而，他指出，“在我们更能掌控成长下滑及通胀上升间的平衡之前，持续放宽政策有可能将通胀进一步推升至目标上方，以往疲弱的调查数据就曾被证明具有误导性。

“银行利率可以进一步下调，逼近零水准，量化宽松措施可加速推行。但在我们更确信我们所面临的状况之前，我倾向于摸着石头过河。”(完)