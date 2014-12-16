英国央行称油价大幅下跌可能加剧地缘政治紧张

路透伦敦12月16日 - 英国央行周二警告，油价下跌可能加剧地缘政治的紧张局势，引发美国页岩油和页岩气公司的违约并动摇欧元区的通胀预期。

在半年度全球金融风险评估报告中，英国央行表示，过去六个月市场对于经济持续放缓和政治风险的担忧上升，并警告投资者有可能抛售风险资产。

不过一个尚未实质化的风险是，英国之前繁荣的房市对金融稳定构成了进一步的威胁。英国央行表示家庭债务依旧高企。

报告称自6月以来油价下跌40%，总体而言有利于经济增长，但如果保持在低位，则可能“加剧某些地缘政治风险”。

英国央行还表示，欧元区以及英国一半的出口目的地增长前景恶化，令既有的债务问题更趋严重。

报告指出油气公司占到美国垃圾债市场13%的份额，若违约可能引发更广泛的垃圾债市场流动性紧张。(完)

(编译 王洋; 审校 高琦)

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