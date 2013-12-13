英国应为中国投资的流入做好准备--英国央行报告

路透伦敦12月12日 -英国央行的研究报告称，中国放松资本管制对英国的影响比很多国家都大，必须准备好应对未来10年人民币的潮汐式流动。

报告指出，到2025年，中国海外资产和负债占全球GDP的比例可能从现在的不到5%升至超过30%。

“如果中国真的放开管制，未来10年几乎没有什么事件会有更大的影响了。”报告撰写人JohnHooley说道。报告名为《推倒长城？中国资本项目自由化的全球影响》。

英国的金融体系庞大而且开放，与中国的金融联系迅速增加，这意味着预期中的中国进一步向全球金融市场开放可能会对英国产生特别的影响。

报告称，潜在的好处包括经济增长加速以及资本市场流动性增强，但也存在资产价格过快上涨的风险。

“来自中国的流动性迅速增加可能在短期内考验一些资产市场的承受力，可能导致风险的错误定价，对金融稳定产生负面影响。”报告指出。

报告提到了自由化导致不稳定的例子，包括2008年大量资本流入东欧引发信贷危机。报告警告称，中国需要有序地向外国金融市场开放，执行控制国内信贷过度增长的政策。

“资本流动规模和构成的潜在变化可能给中国及全球的金融形势造成严重改变。”报告总结道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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