英国央行将制定计划 未来几个月开放银行间支付系统

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透伦敦5月9日 - 英国央行周二表示，将在今年年中之前制定计划，扩大英国银行间支付系统的服务范围，这是在未来几年提升该国金融基础设施努力的部分举措。
英国央行希望开放这个支付系统，允许各类金融公司与大型零售银行展开竞争。这些大银行目前可使用该高速支付系统，系统每日可处理5,000亿英镑(6,470亿美元)。
英国央行还证实，新系统未来将可与分布式账本技术挂钩，这项技术支持比特币之类的数字货币。
新系统将每周运转五天，每日几乎24小时，如果有需求的话可升级至24/7运作模式。英国央行称，计划在2020年年底之前推出大部分升级。(完)
(编译 王颖；审校 张涛)
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)的法律纠纷。
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。