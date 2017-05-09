英国央行将制定计划 未来几个月开放银行间支付系统

路透伦敦5月9日 - 英国央行周二表示，将在今年年中之前制定计划，扩大英国银行间支付系统的服务范围，这是在未来几年提升该国金融基础设施努力的部分举措。

英国央行希望开放这个支付系统，允许各类金融公司与大型零售银行展开竞争。这些大银行目前可使用该高速支付系统，系统每日可处理5,000亿英镑(6,470亿美元)。

英国央行还证实，新系统未来将可与分布式账本技术挂钩，这项技术支持比特币之类的数字货币。

新系统将每周运转五天，每日几乎24小时，如果有需求的话可升级至24/7运作模式。英国央行称，计划在2020年年底之前推出大部分升级。(完)