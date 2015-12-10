英国央行维持利率不变 关注全球油价恢复跌势及薪资增长放缓

路透伦敦12月10日 - 英国央行周四再度以8:1的票数决定维持利率在纪录低位0.5%不变，决策者关注全球油价恢复跌势以及本国薪资增长放缓之势。

英国央行最新政策会议的记录显示，在美国联邦储备委员会(美联储/FED)下周预计升息之际，英央行不急于跟进，因其与其他主要央行的想法之间“没有机械的联系”。

英国央行称，预计财政大臣奥斯本上月宣布的较温和削减支出计划，将提振明年经济成长。

英国经济已强劲增长逾两年，但通胀率仍低于零。英国指标利率自2009年3月以来一直处于目前水平。

英国央行总裁卡尼及货币政策委员会(MPC)其他委员表示，上次开会以来一个月内的“重大消息”是油价“再度大幅下跌”。这增加了通胀维持低迷的机率。

他们还强调，名义薪资增长最近似乎趋于平缓。薪资增长情况对于央行决定何时升息至关重要。

“尽管失业率下降，但名义薪资增长最近似乎趋于平缓，”会议记录显示。

他们称，这可能是该数据的短暂波动，或者是工作时间减少的缘故。

这也可能反映了雇主因为低通胀的原因支付的薪资较低，此前英国央行曾称，这可能损及英国经济复苏。

“委员会指出，随着通胀上升，这一影响可能将出现反转，”会议记录称。

央行重申，预计直至2016年下半年，整体通胀率将维持在1%以下。

路透调查的分析师预计，英央行将在2016年第二季开始升息。

与以前一样，MPC委员麦卡弗蒂投票支持加息至0.75%。

英国央行以9:0的票数决定资产购买规模在3,750亿英镑不变。(完)