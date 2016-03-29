焦点：英国央行政策方向或被退欧公投结果左右

图为英国央行前厅地板上的英镑标识符。 REUTERS/Luke Macgregor/files

路透伦敦3月29日 - 如果英国选民在6月23日的公投中做出退出欧盟的历史性选择，那么可能把英国央行推向截然不同的方向。

一些经济学家认为，英国退欧将冲击英国经济，如此一来，英国央行可能会调降目前已为纪录低位的利率，来缓解这种影响。

但公投决定退出欧盟或会引发英镑贬值、通胀上升，从而可能给英国央行带来提高融资成本的压力。

英国央行可能还不得不采取措施，引导英国庞大的金融服务业克服市场出现的波动。

央行总裁卡尼上月表示，英国央行在为退欧公投制定应急计划，但未透露细节。以下是英国退欧对英国央行可能产生的影响。

**进一步刺激**

英国经济近来失去动能，许多经济学家相信，若英国退出欧盟，经济成长将会放慢甚至萎缩，尤其是短期内，在该国试图重新界定与全球最大贸易联盟的关系之际。

在这样的背景下，英国央行可能通过降息来促使经济复苏，同时还将扩大购债刺激计划。之前央行曾采用购债计划以应对金融危机，目前的购债规模仍维持在3,750亿英镑。

最近英国央行表示，如果是扶助经济所需要的，央行可能购买公司债。之前的量化宽松政策几乎完全侧重于英国公债。

若投票结果赞成英国退出，央行将如何应对？多家银行对此作出预测，其中野村的分析师表示，如果经济显示下滑，央行可能降息50个基点至零，甚至还可能降至负值。

根据英镑隔夜银行间平均利率(SONIA)的表现看，金融市场认为未来一年央行降息的可能性高于升息，尽管货币市场分析师认为，其他国家的负利率对SONIA的走势有一定影响。

**升息的可能性**

另一种情况则是英国退欧带来严重冲击，导致英镑遭到挤兑，推升进口物价与通胀，令升息压力升高。

花旗分析师表示，英镑可能从当前水平下跌15-20%，年通胀率可能连续几年位于3-4%。英国2月通胀率为0.3%。

“我们的基本预估是2017年中期之前不会升息。不过万一英国退欧，英镑贬值有可能引发通胀预期劲升，迫使英国央行货币政策委员会(MPC)（从现在起）未来两到三年大幅升息，以确保经济稳定，即便是在经济低迷及不确定性升高的情况下，”花旗表示。

路透调查显示，略过半数的汇市策略师认为，英国退欧的后果可以严重到引发英镑出现全面危机。

“尽管需求疲弱，但英国央行可能有必要升息来支撑英镑、对抗通胀，并将资本留在国内，”贝伦贝格银行分析师表示。他们并认为，这种危机情景不太可能发生。

今年英镑已下挫近7%，英镑贸易加权指数自2月末公投日期宣布以来也跌逾2%。

英国最大的一些企业已将升息的影响列入应变计划。但当年金融危机爆发，英镑仅一年多就贬值约25%，英国央行仍决定继续降息，即便英镑贬值加剧了通胀压力。

**微调控制**

除了利率外，英国央行还能动用其他工具来微调英国经济，这些工具被称为宏观审慎举措，主要是用来控制银行和其他放贷机构所提供的特殊类信贷的流动。

英国央行曾表示，其接近上调银行的抗景气循环缓冲(counter-cyclical buffer;CCB)，以反映英国走出金融危机并迈向更正常借贷水平的进展。CCB对银行提出更高的资本金要求来因应未来的贷款损失，藉此提供额外的保护。

CCB目前为0%，如果英国央行认为银行需要更多的保护来减轻退欧冲击，CCB可能就会上调。反之，英国央行可维持CCB于0%，以期将退欧后放款将受到的干扰降至最低。

英国央行亦要求银行提拨现金，作为金融市场出现极度震荡时的流动性缓冲。英国央行也可以强化或放松这些要求，以吸纳短期冲击。

银行业者一直被要求要保留足够的现金和政府债券，以承受最多一个月的资金外流且不会发生资本缓冲减少或向外请求资金的情况。

**救火准备**

英国央行在3月时表示，在6月23日公投的前后几周将向银行提供额外的流动性，作为保持金融市场平稳运行的部分计划。

在苏格兰于2014年举行独立公投时，英国央行就曾准备好进行额外的指数化长期回购操作(ILTR)，但其直到公投过后才公开该计划。

英国央行于2010年引入ILTR，以避免重蹈2007-08年金融危机期间流动性紧张的覆辙。(完)