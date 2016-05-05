英国央行在改革法案获准后 将改为一年召开八次货币政策会议

路透伦敦5月4日 - 在英国央行改革法案周三成为法律后，该央行将在今年稍晚改为一年安排召开八次货币政策会议，而非12次。

英国央行希望仿效美国联邦储备委员会(美联储/FED)和欧洲央行的做法，每六周召开一次利率制定会议，而非每月召开一次。

这一调整需要相关法案在英国议会获得批准，英国央行说，改变每月召开一次会议的安排最早要到2016年10月才会实施。(完)