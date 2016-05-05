英国央行在改革法案获准后 将改为一年召开八次货币政策会议

美联储理事布雷纳德警告 特朗普财政刺激政策有加剧通胀风险
路透华盛顿1月17日 - 美国联邦储备委员会(美联储)一位低利率政策的主要支持者周二表示，如果特朗普政府实施的赤字支出财政政策迅速提振经济，联储可能以更加积极的步伐升息。
路透伦敦5月4日 - 在英国央行改革法案周三成为法律后，该央行将在今年稍晚改为一年安排召开八次货币政策会议，而非12次。
英国央行希望仿效美国联邦储备委员会(美联储/FED)和欧洲央行的做法，每六周召开一次利率制定会议，而非每月召开一次。
这一调整需要相关法案在英国议会获得批准，英国央行说，改变每月召开一次会议的安排最早要到2016年10月才会实施。(完)
(编译 汪红英；审校 白云)
路透华盛顿1月17日 - 美国联邦储备委员会(美联储)一位低利率政策的主要支持者周二表示，如果特朗普政府实施的赤字支出财政政策迅速提振经济，联储可能以更加积极的步伐升息。
路透纽约1月17日 - 美国司法部周二宣布，德意志银行(Deutsche Bank)已经签署协议，将以72亿美元与美国司法部达成和解，了结该行2008年金融危机之前销售有毒抵押证券一事。
路透1月17日 - 华尔街银行摩根士丹利季度获利增加一倍，远优于预期，受美国总统大选后交易活动激增所扶助。