（修正）焦点：英国央行放弃降息计划 大幅上修明年经济成长与通胀预估

（修正：补上标题漏字）

路透伦敦11月3日 - 英国央行取消降息计划，并表示未来升息或降息皆有可能，同时大幅调升2017年经济增长及通胀率预估，因英镑在英国退欧公投后大幅贬值。

在英国央行对于下一步举措的看法转为总裁卡尼所称的“中性立场”后，饱受冲击的英镑上涨，英国公债价格则下跌。

对于英国经济何时将感受到6月退欧公投冲击的看法，英国央行做了重新思考。该央行的近零利率政策受到政界的批评。

在周四发布的预测中，英国央行一改之前认为公投将对明年经济增长带来重大冲击的预估，将2017年经济增长预估由8月时的0.8%大幅上修至1.4%，上修幅度为历来之最。

但央行警告称，英国对欧盟市场的准入可能会“大幅削减”，这可能会在“较长时间内”损及经济增长，而且由于明显超出目标的通胀率会压低生活水平，预计2018年和2019年的经济复苏可能放缓。

为应对公投退欧的冲击，英国央行在8月份将利率降至0.25%的纪录低位，并自2012年以来首次重启大规模购债计划。央行当时还称若经济如预期般放缓，2016年可能再次降息。

批评人士中有许多都支持退欧，他们指责卡尼和央行决策者们夸大了经济风险。

被问及2017年增长预期的大幅调整时，卡尼称英国央行一般仍以三年为一阶段评价经济形势。

英国央行的九位决策者都支持维持利率不变，与路透对分析师的调查预估一致。决策者们还一致同意继续8月启动的购债计划。

**通胀超标幅度料将创纪录**

英国央行称，由于英镑兑美元下跌至31年低点，央行现预计未来二至三年内通胀率高出央行目标的幅度将创下纪录，并且在2018年初升破2.8%。

“通胀超标的容忍度上限是有一定范围的，”央行货币政策委员会称，并预估明年此时通胀率将跳升至2.7%，几乎是当前水平的三倍。

“货币政策能够应对经济前景的变化，不论是采取放松或者收紧举措。随着政策开展将确保通胀率可持续回到2%的目标。”

预计通胀率要到2020年才会重回2%。

但分析师对央行是否很快将升息持怀疑态度。“我们认为在可预见的未来，英国央行没有升息的可能性。”加拿大皇家银行分析师Sam Hill说。

英国首相特雷莎·梅(Theresa May)或许乐见这次央行立场的转变。她上月曾说，英国央行的超宽松货币政策对储户有“不良副作用”，必须加以调整，她的话引发外界对央行独立性的质疑。

卡尼随即表示，他不会接受对通胀应该如何达标的“政治指导”。

本周稍早时，卡尼称将多留任一年至2019年6月，但不愿留任到2021年。

卡尼周四试着把焦点重新拉回到央行的货币政策，称希望结束对他的去留问题的揣测，他还否认央行有来自首相的政治压力。

但他不愿回答有关2019年之后他是否仍在央行任职的问题。

特雷莎·梅上月暗示她可能在退欧谈判中采取强硬立场之后，英镑随即重拾跌势，跌至1.22美元。

周四英国高等法院裁决政府启动退欧条款需经议会批准之后，英镑升破1.24美元。卡尼以此为例，称这项裁决是可能影响经济的不确定性。

英国央行宣布政策之后，英镑进一步上涨逼近1.25美元。

央行称将密切关注通胀预期，并称央行对通胀率超标的反应将取决于推升通胀的背后因素，以及物价上涨的普遍情况、和增长不足的规模。

虽然英国央行调高2017年增长预估，但下修2018年增长率预估至1.5%，并预计2019年增长率为1.6%。(完)