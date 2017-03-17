焦点：英国央行按兵不动但一人赞成升息 未来分歧可能很快加大

路透伦敦3月16日 - 英国央行一名货币政策委员投票赞成升息，让投资者大感意外。该央行周四称，另有几名委员也表示，要他们赞同升息并不需费太大力气，暗示央行内部意见分歧可能很快加剧。

货币政策委员会(MPC)委员福布斯是唯一投票赞同升息至0.5%的委员，这是MPC自去年7月以来首次出现意见分歧。福布斯将在6月离任。

其他八位MPC委员则赞同维持利率在0.25%不变，以在英国准备脱欧之际为经济提供帮助。

占大多数的观点反映出，英国央行仍然不急于追随美国联邦储备委员会(美联储/FED)的脚步。美联储周三刚刚升息。

英国央行总裁卡尼上月称，英国经济在退欧的过程中将面临波折。

但有消息称更多MPC委员可能支持尽快升息，之后英镑兑美元跳涨0.01美元至3月1日以来最高位。10年期英国公债收益率触及一个月最高水平。

“这绝对是个转变，”苏格兰皇家银行的分析师Ross Walker说道。“将可能出现更多异议的时点要比预想的还早，当然了，除非英国经济的恶化速度快于央行2月时的预测。”

除了内部某些委员的观点出现向鹰派方向的转变以外，英国央行还将第一季经济增长预测小幅调升到了0.6%。

此前路透调查中的受访分析师里无人预计，MPC本月会有委员赞成调整利率。

在周四的会议之前，多数分析师预计英国央行在2019年之前、也就是英国退出欧盟之前不会加息。但在央行声明发布后，部分分析师对此不再深信不疑。

“随着全球数据普遍转好，今年英国经济增速放缓必须特别明显才能阻止今年稍晚的加息，”摩根大通分析师Allan Monks称，不过他还是认为2017年未必就会加息。

加拿大皇家银行的固定收益分析师Vatsala Datta称，投资者预计明年初加息的可能性接近50%，高于本周早先时候的约30%。

高盛表示，不再认为英国央行今年会再度扩大购债刺激方案的规模。

**压力的迹象**

英国央行多数决策者本周指出薪资增长“明显慢于”他们原先的预期，有“一些迹象显示家庭实际收入增长所遭遇的压力，正逐渐影响到开支”，而通胀则在退欧公投推动英镑贬值的情况下上升。

不过，在八位赞同维持利率不变的多数委员中，“有部分委员表示，只要有关于经济活动或通胀前景相对稍好一点点的消息，他们或许就有理由考虑稍快一点缩减政策支持力度了，”会议记录显示。

分析师称，麦卡弗蒂是最有可能加入福布斯阵营的委员；另外还有桑德斯。麦卡弗蒂2016年初就曾赞成加息，桑德斯1月份的讲话听起来对经济相当乐观。(完)