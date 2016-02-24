焦点：英国央行总裁卡尼称如有必要 可能降息和扩大QE

路透伦敦2月23日 - 英国央行总裁卡尼表示，为了打消外界对英国央行在提振经济方面弹药不足的疑虑，如有必要，可能采取降息和扩大债券购买计划的举措。

迄今为止，全球经济放缓对英国经济增长的影响还不大。自2013年以来，英国经济增长一直强过很多其他富裕经济体。

卡尼在对议员发表讲话时称，随着经济继续增长，未来三年英国升息的可能性更高。目前英国利率处于纪录低位0.5%。

但随着全球经济前景转差，投资者的讨论转向各国政府和央行为了提振需求能够进一步推出何种举措。对英国退欧公投的担忧也可能损及该国的经济成长。

卡尼提到新兴市场风险加剧，并称若有必要英国央行可以推出更多刺激举措。

卡尼称，“倘若经济需要更多刺激，我们还有相当大的空间。”

他重申了以往的论调，即英国央行可能降息至近零水准，或其量化宽松计划购买政府公债以外的资产。

卡尼还称，央行可以缩短实现2%通胀率目标的预期期限，努力使通胀更快地上升。

**应急计划**

英国央行货币政策委员会(MPC)新成员弗利葛表示，如果全球经济恶化，他可能投票赞成降息。

但卡尼驳斥采用负利率政策的可能性，在该政策下，商业银行在央行的存款必须支付利息。欧洲央行和日本央行均已采取负利率政策以对抗通缩威胁。

“我只是再次强调我们绝对无意、也没有兴趣这么做，”卡尼表示。

过去三个月，英镑兑美元下跌近7%，因担心6月脱欧公投的结果以及英国的经济前景。卡尼的谈话令英镑走弱，之后企稳。

卡尼称，“英镑走势纳入了大量的公投溢价。”他还称英国央行不对公投结果置评。

当被问及如何应对英国退出欧盟对英镑造成的剧烈冲击时，卡尼表示，英国央行还将不得不考虑这种冲击的持续性，而不光是大小。他还表示，央行正在为公投制定应急计划。

德国商业银行分析师Peter Dixon称，看来卡尼反对现在降息，鉴于英国经济的现状相对强劲，这是可以理解的。

他表示英国央行刺激经济的选项有限。“在当前环境下，外部力量正不断影响着英国经济，央行难有作为。”(完)