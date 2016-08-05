专访：英国央行副总裁称将支持再次降息

达沃斯论坛：全球CEO对短期前景信心改善 但较长期前景笼罩政治阴云
路透达沃斯1月16日 - 全球企业执行长对经济及公司短期前景，比一年前更有信心，不过近期政治动荡的影响已成为他们心头最大的较长期隐忧。
路透伦敦8月5日 - 英国央行副总裁布罗德班特周五表示，他将支持今年再度降息，但排除动用新的银行融资计划来开后门引进负利率。
布罗德班特表示，他密切关注劳动市场，以评估6月公投退欧对英国经济中的需求冲击情况，并强调隔夜公布的调查显示，就业创下2009年以来的最大降幅。
“万一经济发展情况与预测一致，我们预期将会再次投票赞成降息，而我将加入赞成行列，”布罗德班特在英国央行接受专访时表示。
布罗德班特并称，在降息后央行仍有很多选项来刺激经济。
随着利率降至略高于零，布罗德班特表示，英国央行在完成周四宣布的600亿英镑购债之前，可能会增加政府公债购买目标；600亿英镑购债预计将花六个月时间完成。
布罗德班特表示，英国央行将不会走后门的方式来引进负利率。(完)
(编译 戴素萍 审校 张明钧)
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