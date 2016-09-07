（更正）调查：英国央行9月15日料按兵不动 11月可能降息

一周焦点：欧洲央行料将按兵不动 特朗普正式入主美国白宫
路透伦敦1月13日 - 欧洲央行官员在周四的政策会议上不大可能进行任何政策调整，而美国的数据将帮助美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定是否在12月升息后马上再次升息。
(更正：因译文有误，内文第三段改为“重启量化宽松计划，将规模提高600亿英镑”，非“重启每月资产购买规模为600亿英镑的量化宽松计划”)
路透伦敦9月6日 - 一项路透调查显示，英国央行将会按兵不动，直到11月会议才会降息15个基点，以缓冲英国公投脱欧可能带来的冲击。
上月的一项路透调查显示，英国脱欧的决定已经开始导致经济进入温和衰退，不过最近的采购经理人调查结果要乐观一些。
公投几周后英国央行会议按兵不动令市场大感意外，但8月央行降息25个基点，重启量化宽松计划，将规模提高600亿英镑，并宣布了两项新的刺激计划。
路透过去几天访问的59名分析师中，除两名之外，其余都表示9月15日利率会保持在0.25%不变，所有分析师都认为资产购买计划不会调整。持不同观点的两名分析师认为会降息15个基点。
不过调查预估中值显示，11月料降息至0.1%，随后一直维持不变至少到2018年年底。下周采取行动的机率只有10%，11月降息的可能性为55%，也不是十分确定的事情。
德国商业银行的Peter Dixon表示，“进一步降息将取决于经济证据。近来数据一直相当强劲，结果就是进一步降息的可能性在过去一个月下滑。”
英国央行上个月除了降息外，还重启量化宽松政策，承诺买进100亿英镑的高级公司债，以及一项可能高达1,000亿英镑的计划，以确保银行业者能把降息的影响完全传导给借款人。
这样一来，英国央行承诺购买的公债总额就达4,350亿英镑，而大多数受访分析师并未预计公债或公司债的购买量增加。
这让英国央行的政策选项所剩无几，总裁卡尼已排除采取其他一些央行所祭出的负利率政策。大多数受访者认为，英国央行的指标利率最低将达0.1%。
“英国央行货币政策委员会(MPC)看来明显不愿意尝试负利率，尽管其他央行已经身先士卒，”凯投宏观的Paul Hollingsworth表示。
“在下次降息后采取的任何进一步的政策宽松，都可能以进一步扩大央行资产购买规模的方式进行。”(完)
(编译 王丽鑫/戴素萍 审校 白云/许娜)
路透伦敦1月13日 - 欧洲央行官员在周四的政策会议上不大可能进行任何政策调整，而美国的数据将帮助美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定是否在12月升息后马上再次升息。
“我仍然深信...从我在24个定期联系的参与国所见到的决心及积极程度，这个历史性重大决定将会获得完全落实，”巴尔金都在阿布扎比接受路透专访时称。
路透华盛顿1月13日 - 美国12月零售销售增长，因汽车和家具需求旺盛，进一步证明，第四季最后一个月美国经济动能强劲，今年有望以更快的步伐增长。