（更正）调查：英国央行9月15日料按兵不动 11月可能降息

(更正：因译文有误，内文第三段改为“重启量化宽松计划，将规模提高600亿英镑”，非“重启每月资产购买规模为600亿英镑的量化宽松计划”)

路透伦敦9月6日 - 一项路透调查显示，英国央行将会按兵不动，直到11月会议才会降息15个基点，以缓冲英国公投脱欧可能带来的冲击。

上月的一项路透调查显示，英国脱欧的决定已经开始导致经济进入温和衰退，不过最近的采购经理人调查结果要乐观一些。

公投几周后英国央行会议按兵不动令市场大感意外，但8月央行降息25个基点，重启量化宽松计划，将规模提高600亿英镑，并宣布了两项新的刺激计划。

路透过去几天访问的59名分析师中，除两名之外，其余都表示9月15日利率会保持在0.25%不变，所有分析师都认为资产购买计划不会调整。持不同观点的两名分析师认为会降息15个基点。

不过调查预估中值显示，11月料降息至0.1%，随后一直维持不变至少到2018年年底。下周采取行动的机率只有10%，11月降息的可能性为55%，也不是十分确定的事情。

德国商业银行的Peter Dixon表示，“进一步降息将取决于经济证据。近来数据一直相当强劲，结果就是进一步降息的可能性在过去一个月下滑。”

英国央行上个月除了降息外，还重启量化宽松政策，承诺买进100亿英镑的高级公司债，以及一项可能高达1,000亿英镑的计划，以确保银行业者能把降息的影响完全传导给借款人。

这样一来，英国央行承诺购买的公债总额就达4,350亿英镑，而大多数受访分析师并未预计公债或公司债的购买量增加。

这让英国央行的政策选项所剩无几，总裁卡尼已排除采取其他一些央行所祭出的负利率政策。大多数受访者认为，英国央行的指标利率最低将达0.1%。

“英国央行货币政策委员会(MPC)看来明显不愿意尝试负利率，尽管其他央行已经身先士卒，”凯投宏观的Paul Hollingsworth表示。

“在下次降息后采取的任何进一步的政策宽松，都可能以进一步扩大央行资产购买规模的方式进行。”(完)