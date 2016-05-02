调查：英国央行在2017年初之前料维持指标利率不变

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦4月29日 - 路透调查周五显示，在英国央行等待经济增长和通胀上升之际，英国现处于纪录低位0.5%的指标利率在明年1月以前料维持不变。
英国6月23日将举行公投，决定是否留在欧盟，这使得经济前景不确定性增加。关于公投结果的各项民调显示双方支持率非常接近，但大多显示英国可能留在欧盟。英国脱欧民调图表：tmsnrt.rs/1Ke31HF
“货币政策委员会(MPC)在脱欧公投前极不可能升息，”Fathom的Oliver Jones称。“我们认为近期唯一可能升息的情况，是英国若决定离开欧盟，英镑急剧下跌导致极高的通胀。”
本周55名受访分析师都表示，5月12日货币政策会议将维持利率不变，对首次升息的预测中值为明年初升息25个基点，与近期调查一致。
在近10年首次升息后，MPC会在第三季和第四季进行相同幅度升息，到2017年年底时升至1.25%。
决策者一再强调，升息将会循序渐进进行，到2018年底时指标利率也仅会为1.75%。
英国央行总裁卡尼重申，欧盟公投是英国经济面临的最大风险，未来利率将可能逐步温和上升。
“在短期内，经济似乎正在放缓，可能与公投相关问题有关，”他在Stockport Express周四刊登的专访中表示。
2016年初英国经济增长放缓至0.4%，而本月稍早的路透调查预测，这一成长速度到明年年中前不会有太大改变。
决策者更担心的是通胀。3月通胀率触及15个月高位0.5%，但仍远低于央行2%的目标，且鲜有分析师预期会很快达标。
因此预估中值显示，今年年底前升息的可能性为30%，较4月4日调查时的中值40%为低。但2017年3月底前升息的可能性为60%，2017年底前升息的可能性为78%。
本周受访分析师大多数认为，央行公布季度通胀报告和政策决议时，可能会调降经济成长预估，但维持通胀预估不变。
“我认为这次通胀报告没那么重要。一切全要看公投，”丹麦丹斯克银行的Mikael Milhoj表示。(完)
(编译 王丽鑫/戴素萍 审校 龚芳/郑茵)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。