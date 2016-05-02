调查：英国央行在2017年初之前料维持指标利率不变

路透伦敦4月29日 - 路透调查周五显示，在英国央行等待经济增长和通胀上升之际，英国现处于纪录低位0.5%的指标利率在明年1月以前料维持不变。

英国6月23日将举行公投，决定是否留在欧盟，这使得经济前景不确定性增加。关于公投结果的各项民调显示双方支持率非常接近，但大多显示英国可能留在欧盟。英国脱欧民调图表：tmsnrt.rs/1Ke31HF

“货币政策委员会(MPC)在脱欧公投前极不可能升息，”Fathom的Oliver Jones称。“我们认为近期唯一可能升息的情况，是英国若决定离开欧盟，英镑急剧下跌导致极高的通胀。”

本周55名受访分析师都表示，5月12日货币政策会议将维持利率不变，对首次升息的预测中值为明年初升息25个基点，与近期调查一致。

在近10年首次升息后，MPC会在第三季和第四季进行相同幅度升息，到2017年年底时升至1.25%。

决策者一再强调，升息将会循序渐进进行，到2018年底时指标利率也仅会为1.75%。

英国央行总裁卡尼重申，欧盟公投是英国经济面临的最大风险，未来利率将可能逐步温和上升。

“在短期内，经济似乎正在放缓，可能与公投相关问题有关，”他在Stockport Express周四刊登的专访中表示。

2016年初英国经济增长放缓至0.4%，而本月稍早的路透调查预测，这一成长速度到明年年中前不会有太大改变。

决策者更担心的是通胀。3月通胀率触及15个月高位0.5%，但仍远低于央行2%的目标，且鲜有分析师预期会很快达标。

因此预估中值显示，今年年底前升息的可能性为30%，较4月4日调查时的中值40%为低。但2017年3月底前升息的可能性为60%，2017年底前升息的可能性为78%。

本周受访分析师大多数认为，央行公布季度通胀报告和政策决议时，可能会调降经济成长预估，但维持通胀预估不变。

“我认为这次通胀报告没那么重要。一切全要看公投，”丹麦丹斯克银行的Mikael Milhoj表示。(完)