英央行总裁：巴克莱否认利率操纵严重性令CEO被迫下台

路透伦敦7月17日电---英国央行总裁金恩周二指出,由於巴克莱(BARC.L)拒绝承认利率操纵丑闻的严重性,迫使他对该行表示,监管机构已对执行长Bob Diamond失去信心.

但金恩回避了议员们反复询问的问题,也就是在Diamond於7月3日辞职的几天前,是谁告知巴克莱高层Diamond必须离开.

金恩补充道,巴克莱目前必须运用新文化打造出新的银行,从而走出伦敦银行间拆放款利率(Liobr)操纵丑闻.

他表示,英国金融服务监管局(FSA)4月致给巴克莱的一封信件已明确表达了对该行文化的担忧.当他在7月2日会见巴克莱董事长Marcus Agius时,就想明确表达这一立场.

金恩在2008年Liobr操纵问题上的相关行为受到质疑,当时时任纽约联邦储备银行总裁盖特纳在发给金恩的电子邮件中,提出了一些加强Liobr可信度的建议.

这些建议的日期是在2008年5月,内容包括如何消除误报银行放贷利率的动机.但金恩表示,美联储从未向英国央行呈送过Libor错报的证据.(完)

--编译 王翔琼;审校 王冠中

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